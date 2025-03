La Vigor Matelica cade a Pescara

Mondragone 57 Virtus Civitanova 61

CENTRO BASKET MONDRAGONE: Preibys 3, Peluso 5, Grassi ne, Dovera 7, Coralic 4, Marziali ne, Seye 2, Pagano 14, Di Febo 6, Origlia 14.

VIRTUS CIVITANOVA: Santi 9, Montevidoni ne, Pavicevic 6, Liberati 4, De Florio 2, Odigie 11, Kiss 2, Kaba 12, Sorrentino 3, Zilli 9, Luciani ne. All. Domizioli.

Arbitro: Bernardo di Latina e Pratola di L’Aquila.

Parziali: 13-15, 12-18, 18-9, 12-16.

Progressivi: 13-15, 25-33, 43-42, 57-61.

MONDRAGONE A Mondragone una partita tiratissima che la Virtus porta dalla propria parte nelle battute finali del match di Play In Out. La formazione civitanovese si fa apprezzare nei primi due quarti chiusi in vantaggio 25-33. Il punto è che alla ripresa, dopo l’intervallo lungo, la formazione locale entra subito in partita a differenza degli ospiti apparsi poco concentrati, che non riescono a imprimere il giusto ritmo alla gara. In questa fase la Virtus fa fatica in attacco, meno male che regge la difesa capace di rendere meno pesante la situazione. E con simili premesse i padroni di casa rimettono in discussione la partita costringendo i civitanovesi a stringere i denti. La gara diventa interessante e nel finale c’è l’allungo decisivo della Virtus che incassa un’altra vittoria. Adesso la Virtus Civitanova si preparerà per la sfida casalinga di domenica, quando si giocherà la terza giornata di ritorno, contro la San Paolo Ostiense Roma che ha battuto 82-81 Senigallia. Si devono sfruttare le partite interne per chiudere entro le prime tre posizioni ed è questo l’obiettivo coltivato dalla Virtus.