La Virtus al traino di Galetti: "I ragazzi? Tutti bravissimi"

Con il termometro più vicino ai 40 che ai 30, sgobbare nel rovente PalaRuggi non è uno scherzo, ma quello che colpisce della nuova Virtus Imola è l’atteggiamento del nuovo gruppo, che anche ieri mattina ha svolto la regolare seduta.

Dopo undici giorni consecutivi al lavoro, i gialloneri possono godere oggi del primo giorno di riposo, evidentemente meritato. Si chiude, quindi, la prima parte di preparazione, svolta interamente dal coach Gianluigi Galetti, visto che il suo staff tecnico e medico inizierà, come da accordi, da domani.

E’ stato, concedetecelo, piuttosto strano vedere una serie B Nazionale lavorare in palestra con il solo coach – il diesse Carlo Marchi era in tribuna –, e a completare un quadro decisamente non convenzionale, è arrivato anche il forfait per problemi di salute del team manager Marco Monduzzi.

In un quadro che potrebbe preoccupare, l’entusiasmo di Galetti serve a spazzare via le nubi, almeno per ora. "I ragazzi sono stati tutti bravissimi, sono tutti disciplinati, anche in quelle sedute dove magari avevano un po’ di margine, tipo quelle di forza e di tiro. Non si sono risparmiati e questo è stato importante, vista l’emergenza con lo staff".

In questa prima fase si è messo in mostra Nicolò Castellino, play-guardia del 2002 ex Piombino, aggregato al gruppo fino dal primo giorno.

A diretta su un suo possibile inserimento, coach Galetti è però molto deciso: "La squadra è già fatta – spiega il tecnico forlivese –. Castellino ci sta dando una grande mano perché se uno si ferma siamo comunque in 12, ma finora abbiamo avuto una politica molto oculata e se inseriremo qualcuno sarà perché abbiamo problemi nell’organico. Il gruppo? Posso dire cose positive su tutti i ragazzi e non perché voglio essere diplomatico. Di sicuro posso dire che Sanviti non sarà solo uno che completerà il gruppo, ma potrà dare minuti importanti: è un giocatore tosto, uno che capisce e fa anche canestro".

Un reparto tutto da scoprire è quello dei lunghi, ma anche qui c’è ottimismo. "I due ‘4’, Mazzoni ed Errede sono due esordienti, ma penso che sorprenderanno, Boev chiaramente dopo due anni dove per vari motivi ha giocato poco, deve riprendere confidenza col gioco offensivo, mica può solo fare dei blocchi. Poi c’è Gloris (Tambwe, ndr), che per me è un ‘5’ vero ed è uno abituato a difendere su quelli più grandi".

Ecco, in chiusura, il primo pensiero sul nuovo straniero, il croato Kucan. "Ivan mi piace molto – conclude ‘Gallo’ –. E’ uno che parla poco, ma ha grande voglia e un ottimo atteggiamento: sarà di aiuto ai compagni dentro e fuori dal campo. Poi le amichevoli ci diranno di più, su di lui come sugli altri".

E la prima uscita è in programma mercoledì, alle ore 18,30, contro Rimini al PalaRuggi.