La Virtus Certaldo vince, ma deve sudarsela. Un super Niccoli decide la partita nell’over time

La Virtus Certaldo si sta avvicinando alla matematica qualificazione ai play-off promozione del girone B di Divisione Regionale 1. Con la diciottesima vittoria in altrettante giornate i bianconeri hanno infatti 18 punti di vantaggio sulla nona classificata, con ancora 24 punti a disposizione. Il cammino verso la Serie C resta lungo, sarà promossa solo la vincente dei play-off, ma certo la squadra di coach Crocetti si pone come una delle grandi favorite. Finora il team di Certaldo ha fatto un percorso netto con 24 vittorie in 24 gare considerando anche il trionfo. Nonostante l’assenza dell’infortunato Gualtieri, la Virtus si è imposta 71-79 dopo un tempo supplementare (parziali 14-16, 33-40, 54-50, 67-67). Dopo una gara combattuta e molto equilibrata, vissuta punta a punto, i valdelsani hanno avuto la meglio grazie ad un’ottima difesa e ad un Niccoli (nella foto) dominante nell’over time. E adesso, sabato prossimo alle 21.15 al palazzetto di Canonica, ecco il derby contro la Montesport Montespertoli.