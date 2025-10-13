La Virtus Imola, dopo la sconfitta al PalaRuggi, attende la sfida contro Caserta: "Avremo un’altra gara molto dura». Galetti replica: "La morale non la fa nessuno»

Un derby deludente su tutta la linea. In campo, dove non c’è stata partita, sugli spalti, dove ormai lo sfottò ha lasciato spazio a episodi poco edificanti – vedi il tafferuglio nel parcheggio – fino ad arrivare alla doppia espulsione degli allenatori. Cose da derby, dirà qualcuno, cose di cui avremmo serenamente fatto a meno, visto che la tensione al Ruggi era già alta. Nel dopo gara, poi, la querelle Dalmonte-Galetti ha vissuto il suo secondo round, segno che tra i due non corre buon sangue e che la partita è stato il luogo ideale per far esplodere questa antipatia.

"Prima cosa voglio ringraziare l’Andrea Costa perché sia durante la settimana che oggi, consentendo un minuto di silenzio, si è comportata in maniera elegante e la ringrazio – ha detto Gianluigi Galetti in conferenza –. Così come ringrazio i giocatori dell’Up e sono cose che fanno piacere in un momento non facile per me. Un momento che ha influito sulla settimana della mia squadra. Abbiamo prodotto poco tecnicamente e il divario di valori si è ampliato; peccato che l’intervallo sia arrivato in un momento in cui avevamo preso l’inerzia, poi però abbiamo subito un break che ha chiuso il match. Detto questo ho quasi 58 anni, a questo livello ho 800 partite, non ho allenato il Fenerbahce o squadre di serie A, ma la morale a me non la fa nessuno e certi comportamenti, indipendentemente dalla mia situazione, sono inaccettabili e chiunque afferma il contrario è un falso. Si può essere dei bravi allenatori, ma prima cosa bisogna essere delle brave persone".

Una risposta fin troppo eloquente alle accuse di Dalmonte che lo ha tacciato di "comportamento moralmente scorretto" per aver fatto "la spia" agli arbitri su una sua entrata in campo, vietata dal regolamento. Preferendo non entrare in una diatriba che sigilla l’epidermica antipatia tra i due, abbiamo chiesto un parere a chi la partita l’ha guidata, dal secondo minuto del secondo quarto, sul -12 (12-24), Aki Zarifi: "Quando si perdono queste sfide c’è rammarico – ammette il vice giallonero –, purtroppo l’emozione ha giocato un brutto scherzo a qualcuno dei nostri, cosa normale quando si allenano dei ragazzi così giovani, e il gap tra le due squadre è venuto fuori". Il momento cruciale della sfida c’è stato a inizio ripresa, quando i canestri di Kupstas hanno spazzato il derby, ma è importante capire cosa non ha funzionato in quel frangente. "Loro in avvio ci hanno messo in difficoltà con l’aggressività sugli esterni e col gioco interno – continua Zarifi –, poi però col quintetto piccolo siamo rientrati, anche perché Baldi e Pollini assieme subivamo meno la loro pressione, e lo stesso assetto lo abbiamo riproposto nel terzo parziale. Lì abbiamo commesso alcuni errori difensivi gravi e Kupstas ci ha punito con 11 punti filati e da li è stato difficile psicologicamente e tecnicamente rientrare in partita. In più abbiamo dovuto gestire Pollini, che aveva i crampi, pensando che mercoledì a Caserta avremo un’altra gara molto dura".