La Virtus Imola non vuole fermarsi. Ma c’è la corazzata San Vendemiano

Solo tre giorni fa la gara interna con Crema vinta alla fine, oggi alle 17 la Virtus Imola alla Zoppas Arena di Conegliano con il San Vendemiano. Una partita difficilissima per i gialloneri vista la classifica dei veneti terzi alle spalle di Treviglio (40), Legnano (46), quattro punti sotto gli uomini allenati da Daniele Aniello. Dopo l’espulsione rimediata con Crema, sarà regolarmente sulla panchina virtussina il tecnico Gianluigi Galetti, l’allenatore era stato cacciato dal campo a metà partita, e nella ripresa la guida della V imolese era passata nelle mani del vice Aki Zarifi e dell’assistente Andrea Zotti. Galetti guiderà i suoi uomini in quella che appare una partita dal pronostico scontato, i veneti sono in piena corsa per i primi posti, ma già all’andata Masciarelli e compagni dimostrarono il proprio valore. San Vendemiano uscì sconfitta dal PalaRuggi 72-70, con Imola che dopo essere stata sotto nel primo quarto 14-21, fece un secondo incredibile lasciando solamente 7 punti all’attacco veneto. Quella seconda frazione è stata probabilmente la migliore dell’intero campionato, e andando a guardare i numeri odierni dove San Vendemiano è il miglior attacco del girone con 2.598 segnati. Alla luce di questo dato, si capisce come a fine settembre Masciarelli e compagni fecero una grande partita. Oggi ripetersi non sarà facile, San Vendemiano in questi mesi è cresciuta diventando la squadra che doveva essere. Per un curioso scherzo del calendario, i santi passano da un’Imola all’altra, nell’infrasettimanale la vittoria con i biancorossi, oggi cercheranno di prendersi la rivincita dopo il passo falso dell’andata. La Virtus è galvanizzata dalla vittoria di Crema, ha avuto un giorno in meno per preparare l’appuntamento odierno, ma pure fare i conti con qualche acciacco che sta minando il lavoro degli uomini di Galetti.