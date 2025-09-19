La Virtus Imola scalda i motori. Oggi si presenta, poi c’è Ozzano

Tempo di presentazioni, come a ogni vigilia che si rispetti. Ieri la Lnp ha tolto il velo sulla stagione 2025/26 e oggi sarà la volta della Virtus, che alle 19, al Lab, incontrerà i propri tifosi per il primo saluto ufficiale. Ma andiamo con ordine.

Al Savoia Hotel Regency di Bologna, ieri mattina, i vertici della pallacanestro italiana hanno ‘benedetto’ l’annata da poco conclusa, che ha visto il ritorno in A di Udine e Cantù, con la promozione in A2 di Roseto, Ruvo di Puglia e Mestre, senza dimenticare il successo europeo dell’under 20 infarcita di ben otto ragazzi protagonisti in questi campionati.

Il presidente Fip Gianni Petrucci, dopo i saluti di rito, ha affrontato l’argomento Nazionale, dando per imminente, ma non ancora ufficiale, l’arrivo di Luca Banchi al posto del ‘Poz’, mentre Francesco Maiorana, presidente della Lnp, si è soffermato sulla contestata novità dei biglietti nominali, ammettendo che "obbligare le famiglie ad acquistare il biglietto il giorno prima del match, stride con quella che è la mia visione del basket".

Presenti, tra gli altri, Massimo Faraoni, segretario generale della Lnp, Maurizio Gherardini, presidente della Lega Basket, ma anche il gm di Verona e direttore generale del Settore Squadre Nazionali, Salvatore Trainotti, oltre ai dirigenti di numerosi club, ma non delle due società imolesi. Il presidente dell’Herons Montecatini, Andrea Luchi, ha festeggiato la Supercoppa, primo trofeo di B Nazionale della stagione, mentre il gm di Cantù, Alessandro Santoro, ha ripercorso la cavalcata trionfale del club brianzolo.

Se sulle spalle delle squadre di A2 e B Nazionale poggia la responsabilità di fare crescere i giovani talenti, la Virtus ha accettato in pieno la sfida, allestendo l’organico più ‘verde’ dell’intero lotto delle 38 compagini, con i suoi 22 anni di media. E oggi al Lab, in via Gennevilliers 4/A, la formazione di Luigi Galetti sarà presentata ai propri tifosi. Due ore per i sostenitori gialloneri per stare a contatto con squadra e staff tecnico, a dieci giorni dall’esordio in campionato, in programma il 28 al PalaRuggi contro Fabriano. Come ricordato a più riprese, la Virtus osserverà questo week end, nella prima giornata, il turno di riposo previsto per via del girone a 19 squadre.

Di fatto il debutto slitterà di una settimana, ma Melchiorri e compagni non riposeranno del tutto, visto che lo staff tecnico ha inserito una amichevole, domani al Palasport di Ozzano, alle 17.30, contro i padroni di casa, ambiziosa formazione di B Interregionale che in panchina ha Federico Grandi, ex coach dell’Andrea Costa, l’imolese Matteo Dalpozzo come vice, e Alex Ranuzzi, ora preparatore atletico, ma anche lui già visto a Imola con la maglia dell’Andrea Costa.