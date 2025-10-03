La Virtus ritrova il giovane Solaroli: "Al Ruggi ci saranno amici e parenti"

Per lui sarà una prima volta assoluta. Da imolese, infatti, Manuele Solaroli non aveva mai incrociato nessuna delle due formazioni di casa. Succederà domenica al PalaRuggi, quando Solaroli guiderà l’ambiziosa neopromossa estense contro la Virtus Imola. Lui che alla Virtus iniziò nel minibasket, per poi passare all’International, prima di trasferirsi ancora giovanissimo all’altra Virtus, quella di Bologna. Lui, Manuele, che è stato iniziato al basket dal papà Massimo, adesso coach a Massa Lombarda in Dr1, ma uno dei pochi a potere raccontare di essersi seduto sulla panchina di entrambe le società imolesi, in B1 alla Virtus, e poi in Legadue nell’Andrea Costa. Ma tutto questo non sembra scuotere l’ala di Ferrara, tutt’altro. "Non sento questa partita – racconta Manuele –, la Virtus non è la mia ex squadra, quindi è una partita come le altre. Penso che al palazzetto ci saranno amici e parenti e questo mi fa piacere, ma non sono un tipo che si emoziona".

Classe 2002, 195 centimetri, Solaroli nelle prime due giornate ha confezionato 6,5 punti e 5 rimbalzi in 24 minuti di utilizzo, contribuendo alla buona partenza di Ferrara, corsara a San Severo, dopo il beffardo ko all’esordio con la corazzata Livorno. "La sconfitta con la Pielle ci ha lasciato del rammarico, per come è venuta – ammette –, però ci siamo subito rifatti, sul un campo difficile, conquistando un successo più largo di quanto potevamo attenderci. Credo di essere andato meglio nella seconda partita soprattutto in attacco (10 punti a referto, 3/6 da 2 e 4/6 ai liberi, ndr), mentre con Livorno mi ero reso utile in altre cose". Rispetto alla formazione che si impose a inizio settembre per 108 a 95 contro i gialloneri, coach Benedetto farà esordire il play maker, ex Agrigento, Emanuele Caiazza, già aggregato a Ferrara, che però debutterà al Ruggi, fungendo da vice a Pellicano.

"Caiazza si stava già allenando con noi perché avevamo avuto qualche acciacco, ma poi non avendo un vero play di riserva la società lo ha messo dentro, così adesso avremo più alternative negli esterni". Venendo alla Virtus, infine, Solaroli ammette di essere stato sorpreso dal netto successo di domenica, ma non per questo appare intimorito. "Pensavo che con Fabriano avrebbero fatto più fatica, invece hanno vinto molto bene, sono stati bravi fin dall’inizio e probabilmente il fatto di giocare al Ruggi gli ha dato maggiore fiducia – conclude l’imolese –. Credo comunque che sarà una partita alla nostra portata e cercheremo di non farci sorprendere. La vittoria in precampionato? Non dobbiamo pensarci, non commetteremo l’errore di sottovalutarli, anche perché saranno molto carichi".

Solaroli sa che passare indenne da Imola, potrebbe proiettare Ferrara verso il ruolo di outsider, ma di fronte avrà una Virtus che sembra gradire il titolo di guastafeste, senza contare che partire con un due su due per una squadra che deve salvarsi non avrebbe davvero prezzo.