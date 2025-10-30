La Virtus ritrova il sorriso con Pollini. Finisce a cinque la striscia negativa

VIRTUS 93 LORETO PESARO 85

VIRTUS : Baldi 24, Castellino 2, Mazzoni 5, Errede ne, Kucan 11, Tambwe ne, Melchiorri 26, Santandrea ne, Metsla ne, Sanviti ne, Pollini 23, Boev 2. All. Galetti.

CONSULTIVEST LORETO PESARO: Delfino 13, Del Prete ne, Aglio 12, Valentini 4, Sgarzini 13, Tognacci 2, Graziani 19, Lomitadze 3, Pillastrini 13, Terenzi 6. All. Ceccarelli.

Arbitri: Rinaldi di Livorno, Di Salvo di San Giuliano (Pi), Corso di Pisa.

Note: parziali 32-18, 50-41, 73-64. Tiri da 3: Imola 13/27, Loreto 8/27. Tiri da 2: Imola 18/28, Loreto 24/43. Tiri liberi: Imola 18/27, Loreto 13/18. Rimbalzi: Imola 30, Loreto 39.

La Virtus Imola chiude a cinque la serie nera di sconfitte e lo fa nel giorno più importante. Lo fa contro Loreto, diretta concorrente nella lotta per la salvezza. Un successo netto, forse ben oltre il +8 finale, con i padroni di casa bravi a condurre dall’inizio alla fine trascinati dal pacchetto esterni.

La mossa vincente è proprio quella del quintetto piccolo di Imola. Con l’assetto veloce la Virtus sorprende Loreto, con Valentini che si carica subito di falli – saranno tre già dopo 13’ – e il duo Melchiorri e Baldi a impazzare dai 6.75.

Il 4/5 da tre dei gialloneri vale il +10 (16-6) al 5’, che si dilata sulle scorribande di Pollini, bravo a infilzare subito la zona ospite. Questa volta è la Virtus a chiudere il primo quarto sopra quota 30.

Loreto però da una spallata con Graziani, ma lo 0-7 viene immediatamente cancellato dal 7-0 di Melchiorri e Pollini.

Imola da 3 a un certo punto è 8 su 13 e il +17 è la logica conseguenza. Nei tre minuti finali Delfino, nelle cui vene scorre lo stesso sangue dell’ex Fortitudo Carlos, e l’ex Aglio mandano i marchigiani all’intervallo in singola cifra.

Al rientro dagli spogliatoi il copione non cambia, è di nuovo Baldi a siglare il +15 (63-48), ma Pillastrini e Sgarzi rintuzzano e tengono a galla Loreto, prima dello sprint.

A metà dell’ultimo quarto da registrare una schiacciata mostruosa di Pollini con fallo che vale il +10 (85-75) e sembra potere regalare un finale tranquillo, ma Loreto sfrutta un paio di brutte perse di Imola per tornare a -4 al 37’ (85-81).

La paura che la rimonta possa completarsi viene però spazzata via dalla bella tripla di uno scatenato Pollini, che manda in estasi la curva giallonera del PalaRuggi.

I gialloneri di coach Gianluigi Galetti interrompono così la serie negativa di sconfitte che durava da un mese e ora salgono in classifica a quota quattro punti lasciando la diretta rivale Pesaro a due punti, mentre l’Up Andrea Costa è a sei. Domenica la Virtus farà visita alla Benacquista Assicurazioni Latina (ore 18).