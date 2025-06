La Vis si ferma in semifinale. Oggi ’finalina’ con Reggio

Non riesce l’impresa all’Under 17 Eccellenza di Vis, che nella semifinale scudetto cede alla corazzata Aquila Trento col punteggio di 74-53, al termine di una partita passata costantemente ad inseguire, nelle finali che sono in corso di svolgimento a Chiusi e Chianciano.

Un appuntamento ricco di esperti, addetti ai lavori e appassionati, a caccia di promesse per il futuro da scovare e da lanciare nei campionati senior.

Ed in mezzo ad un parterre di formazioni di assoluta prima fascia, c’era anche la formazione vissina, arrivata fin qui dopo una stagione sempre ad alti liveli. Ieri però, troppo forte la formazione trentina per i ragazzi di coach Santi, che dicono così addio al sogno di alzare il titolo ma possono comunque ritenersi soddisfatti per una stagione a tratti esaltante.

Che si chiuderà oggi con la finale per il terzo e quarto posto contro la Pallacanestro Reggiana, a sua volta sconfitta nell’altra semifinale da Cantù.

Per Ferrara l’obiettivo diventa ora chiudere sul podio, e portarsi a casa una medaglia di bronzo che avrebbe un significato importante a conclusione di una settimana che ha visto i biancazzurri recitare un ruolo da protagonisti.

La gara dovrebbe essere alla portata dei ‘vissini’, che proprio contro Reggio Emilia un paio di mesi fa hanno conquistato il titolo di campioni regionali davanti ad un Palapalestre gremito.

A livello individuale e di crescita del gruppo, la Vis si porta a casa da questa stagione risultati tangibili, con diversi ragazzi dell’Under 17 impegnati anche nel campionato Under 19; oggi pomeriggio contro Reggio Emilia l’occasione per chiudere al meglio una stagione comunque positiva per la società del presidente Filippo Bertelli, che continua a lottare tra le big del basket italiano.

