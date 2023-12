La visita dei tre giocatori ieri nel reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale. Marchini, Drigo e Borko in corsia

Ferrara Basket 2018 ha messo a segno uno dei canestri più importanti della sua stagione in favore dei piccoli pazienti dell’Ospedale di Cona. Nella mattinata di ieri una delegazione biancazzurra, capitanata dal direttore generale Stefano Michelini e dai giocatori Davide Marchini, Mathias Drigo e Borko Kuvekalovic, ha fatto visita ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria e Pediatria Oncologica dell’ospedale cittadino. La splendida mattinata, resa possibile grazie alla collaborazione e alla disponibilità di Associazione Giulia OdV, ha visto i giocatori biancazzurri trascorrere attimi preziosi coi bambini e le bambine presenti, assieme alle loro famiglie, e consegnare una serie di gadget targati Ferrara Basket 2018 e Sesto Uomo Ferrara, la parte più calorosa del tifo estense che anche in questa occasione non ha voluto far mancare la propria vicinanza. Associazione Giulia concentra la propria attività su un progetto mirato ai bambini oncologici del territorio ferrarese, e come sempre a ridosso delle festività natalizie ha collaborato alla visita dei giocatori biancazzurri presso il nosocomio locale.