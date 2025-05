L’Abc ci crede Domani sarà sfida decisiva

ABC CASTELFIORENTINO

76

CROCETTA TORINO

66

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Ciano 7, Lazzeri 3, Ticciati, Corbinelli 15, Cicilano n.e., Fabrizzi n.e., Marchetti n.e., Falaschi n.e., Azzano 15, Nnabuife 7, Cantini 2, Gutierrez 27. All.: Manetti.

DON BOSCO CROCETTA TORINO: Andreutti 5, Hida 8, Pagetto 9, Trigiani, Cellino 8, Ugues, Rosso 2, Cian 7, Villar 14, Barla 8, Begni, Sakovic 5. All.: Maino.

Arbitri: Russo di Firenze e Rossetti di Rosignano Marittimo.

Parziali: 19-21; 40-39; 59-50.

CASTELFIORENTINO – Missione compiuta. L’Abc Solettificio Manetti batte Don Bosco Crocetta Torino in gara-2 al Pala Betti e si guadagna la possibilità di giocarsi la permanenza in B Interregionale nella ‘bella’ di sabato prossimo alle 21, di nuovo in Piemonte. La gara resta in perfetto equilibrio per oltre 25 minuti, fino a quando i gialloblu valdelsani decidono di alzare l’intensità difensiva dando il via all’allungo che, nella frazione finale, permette agli uomini di coach Manetti di gestire il vantaggio e andare ad impattare la serie, congedandosi con il sorriso dal proprio pubblico. Botta e risposta in avvio di gara, con Crocetta che tiene la testa avanti e l’Abc che blocca ogni tentativo di fuga. Si viaggia così a braccetto fino al 19-21 del primo riposo. Il leitmotiv del match non cambia nel secondo tempino, finché gli ospiti non piazzano il primo, vero, tentativo di allungo (25-32 a metà frazione). Nel momento in cui alza l’attenzione in difesa, l’Abc ricuce con Gutierrez, mentre l’arresto e tiro di Azzano arriva a suggellare un parziale di 8-0 che vale il sorpasso: 33-32 al 17’. Intanto Gutierrez prende per mano l’attacco castellano fino al 40-37, ma Crocetta resta incollata e Sakovic nell’ultima azione manda tutti all’intervallo lungo sul 40-39. Il punteggio non si sblocca al rientro dagli spogliatoi, con il tabellone che segna 45-45 dopo quattro giri di cronometro. Corbinelli infila una tripla provvidenziale nel momento in cui Torino prova di nuovo ad allungare, seguito da Azzano e Cantini per il 53-48 al 28’, che diventa 59-50 al 30’ grazie al solito Gutierrez e Nnabuife. La tripla di Corbinelli inaugura l’ultimo quarto per la doppia cifra di vantaggio gialloblu (62-50), mentre la stoppata di Azzano lancia la controffensiva castellana chiusa da un’azione da tre punti di Gutierrez: 67-52 al 33’. Poi, nel momento in cui Crocetta prova a riaprire i giochi, Corbinelli e Azzano ristabiliscono il 73-60 che fa partire i titoli di coda.