L’Abc riesce nell’impresa. Sconfitta la capolista

ABC Castelfiorentino 80Don Bosco Torino 53

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Ciano 2, Rosi 5, Lazzeri 11, Ticciati 3, Corbinelli n.e., Cicilano n.e., Viviani, Falaschi 14, Azzano 2, Nnabuife 6, Cantini 2, Gutierrez 35. All.: Manetti

DON BOSCO CROCETTA TORINO: Andreutti 7, Hida 8, Pagetto 12, Sahin 1, Brussino, Pasqualini 14, Ugues 5, Rosso, Cian, Villar 6, Barla, Sakovic. All.: Maino

Arbitri: Russo di Firenze e Zanzarella di Rapolano Terme

Parziali: 16-13; 34-32; 62-45

CASTELFIORENTINO – La più bella Abc della stagione supera in maniera perentoria al Pala Betti la capolista Don Bosco Crocetta Torino e centra la seconda vittoria consecutiva nei play-in out. Con otto punti, i gialloblù valdelsani restano lontani dalla salvezza diretta, ma quanto meno hanno già messo un importante distacco tra loro e l’ultimo posto, che significa retrocessione diretta. Partita che è stata decisa in una ripresa a senso unico in cui l’Abc, che oltre a Corbinelli e Cicilano dal secondo quarto ha dovuto fare a meno anche di Ciano per un infortunio alla caviglia, riesce a fare quadrato intorno all’emergenza e a mettere in campo quella compattezza necessaria per portare a casa due punti fondamentali. A fare la differenza, senza ombra di dubbio, una difesa solida, che al rientro dall’intervallo stringe le maglie e blinda letteralmente l’area, innescando poi buone costruzioni offensive che fanno il resto, con i 35 punti di Gutierrez (di cui 7 su 10 da tre punti) a guidare l’allungo castellano.