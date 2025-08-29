L’Abc Solettificio Manetti Castelfiorentino prepara una stagione da protagonista

Il boccone amaro della retrocessione da digerire e una gran voglia di disputare una stagione da protagonisti, provando a riprendersi quanto prima il palcoscenico perso solo qualche mese fa. È con questo spirito che l’Abc Solettificio Manetti è tornata a lavorare al Pala Betti di Castelfiorentino agli ordini del nuovo tecnico Riccardo Paludi, coadiuvato dagli assistenti Claudio Calvani e Dario Chiarugi, ma soprattutto del confermatissimo preparatore atletico Simone Garbetti, in vista della nuova stagione nel campionato di Serie C. Il raduno agli ordini di coach Riccardo Paludi in vista del prossimo campionato di serie C. La preparazione, iniziata lunedì scorso, proseguirà con sedute giornaliere fino al primo impegno ufficiale di Coppa Toscana, in programma domenica 14 settembre.

"Una squadra che mixa esperienza e gioventù, unita dalla grande voglia di essere protagonista – spiega coach Paludi –. Alla base, però, ci sarà una cosa sola: umiltà. Intorno a essa dovremo costruire una mentalità vincente e un gruppo solido, consapevoli che soltanto con l’impegno e il lavoro sul campo potremo raggiungere i nostri traguardi". Tra volti noti e facce nuove, saranno dunque tre le parole chiave di questa primissima parte di stagione: amalgama, squadra, mentalità.

"Abbiamo allestito la squadra che volevamo – conclude il direttore sportivo Daniele Lazzeretti –. Ogni giocatore è stato scelto con la consapevolezza di quello che può dare e con la volontà di puntare al massimo, a partire dalle prime amichevoli fino alle gare di un campionato che si prospetta lungo e impegnativo. Per tutto questo sarà necessario lavorare forte fin da ora, perché i traguardi che raggiungeremo dipenderanno da noi e dall’impegno che metteremo giorno dopo giorno".

Per quanto riguarda i nuovi arrivi, il club gialloblù ha pescato dal Prato Dragons, con cui nell’ultima stagione ha sfiorato il salto in B Interregionale perdendo la finale play-off con San Vincenzo, l’esperto play-maker classe 1993 Lorenzo Berni che andrà ad affiancare gli altri due play confermati Cicilano e il giovanissimo Ticciati. Quasi completamente rinnovato, poi, il reparto ali con l’unico confermato capitan Cantini che avrà ora come compagni Andrea Pedicone (‘01), arrivato dal Taurus Jesi, Giovanni Landi (‘04), prelevato dall’Olimpia Legnaia Firenze, e Gianni Mancini (‘04), ultima stagione alla Juve Pontedera. Infine, l’unico pivot sarà l’ex Costone Siena, Lorenzo Torrigiani (‘02).