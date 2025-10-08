L’Acmar, una marcia in più per Ravenna. Stasera il debutto in casa contro Nocera

Un doppio ritorno a casa. L’OraSì riaccoglie Acmar come sponsor, dopo la fortunata collaborazione avvenuta dalla fine degli anni Novanta al 2015, e questa sera si prepara all’atteso ritorno al PalaCosta, quando alle 20.30 i ragazzi di Auletta sfideranno la Power Basket Nocera. I giallorossi, dopo due trasferte, giocheranno davanti ai propri tifosi, sfidando una squadra ancora a zero punti ma proprio per questo vogliosa di riscatto e di reagire: "In estate cercavamo identità, unità e appartenenza – spiega il coach Auletta – e sarà emozionante debuttare davanti ai nostri tifosi. Dopo due giornate ci siamo tolti della pressione, complessivamente l’inizio è stato positivo a livello di prestazioni, mentre come risultati siamo andati bene a Casoria e meno bene a Caserta. Nocera è ancora a zero punti ma ha giocato due buone partite, contro Caserta e San Severo. È una squadra ben allenata, con idee chiare e punti di forza precisi".

La prima partita casalinga si accompagna quindi al ritorno di Acmar Costruzioni come partner della società, le parti hanno stretto un accordo triennale e il marchio dell’azienda sarà inserito sulle sopramaglie indossate dall’OraSì durante il riscaldamento e all’interno dei canali di comunicazione ufficiali della società.

"È un graditissimo ritorno tra i nostri partner – annuncia il direttore generale dell’OraSì Lorenzo Nicoletti durante la conferenza stampa di ieri mattina nella sede dell’Acmar -. Parliamo di una azienda che ci ha accompagnati per tanti anni, passando da essere un piccolo sponsor ad una grande realtà che ci ha supportati dalle piccole categorie fino al salto tra i grandi". "Insieme abbiamo attraversato un lungo periodo – rilancia il presidente dell’Acmar Sebastiano Cusumano – e raggiunto importanti risultati, come le varie promozioni e la vittoria del campionato nazionale Under 19. Vogliamo riavvicinarci al basket Ravenna e dare una mano allo sviluppo dello sport nel territorio". "Questa collaborazione ci rende soddisfatti – commenta il sindaco di Ravenna con delega allo sport Alessandro Barattoni –. Domani (oggi, ndr) l’OraSì torna a casa, ma è importante difendere i nostri colori in tutta Italia". Intanto, la squadra di Auletta cerca questa sera la prima vittoria davanti ai propri tifosi. "Siamo reduci da due buone prestazioni – analizza il capitano Gabriel Dron – siamo carichi per l’esordio casalingo". Per acquistare I biglietti serviranno i propri dati personali, così come per sottoscrivere l’abbonamento: "La campagna proseguirà per tutto ottobre – specifica Nicoletti –. Consiglio ai tifosi di presentarsi alla biglietteria il prima possibile per evitare lunghe file".

Jacopo Ceroni