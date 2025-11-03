Lacrime, applausi e canestri. Sugli spalti il cuore di Pistoia. In campo fa festa la Fortitudo

estra pistoia76f.s. fortitudo bo81 Saccaggi 4, Johnson 26, Campogrande 6, Knight 23, Zanotti 4, Magro, Alessandrini 8, Gallo 5, Stoch ne, Dellosto ne, Pinelli ne, Agostini ne. All. Della RosaFORTITUDO BOLOGNA Fantinelli, Moore 22, Mazzola 5, Sorokas 14, Guaiana 3, Moretti, Della Rosa 5, Sarto 32, Gamberini ne, Anumba ne. All. CajaARBITRI Pazzaglia, De Biase, Di MartinoNOTE Parziali: 17-17; 29-34; 52-64. Tiri da due Pistoia 5/20, Bologna 15/29. Tiri da tre Pistoia 19/43, Bologna 13/35. Tiri liberi Pistoia 9/10, Bologna 12/12. Rimbalzi Pistoia 31, Bologna 43

Tu chiamale se vuoi emozioni. E alla Lumosquare ne sono andate in scena tante. come tanti erano gli occhi lucidi divisi tra felicità e tristezza. Felicità per il ritorno a casa di Gianluca Della Rosa, accolto con tutti gli onori. L’ex capitano biancorosso è stato premiato con un targa ricordo consegnata da Benetti e Saccaggi e altri doni. I cori si sono sprecati con il palazzetto tutto in piedi. Tristezza quando al centro del campo sono arrivati i familiari di Raffale Marianella, l’autista ucciso a Rieti: a loro è stato consegnato un mazzo di fiori, direttamente dalle mani del presidente dell’Estra Joseph David e del presidente di Rieti Giorgio Pietropaoli. La Baraonda ha invece donato lo striscione esposto in onore di Raffaele.

Smaltite le emozioni, la partita nel primo quarto è stata un ciapa e tira da tre punti (anche dopo, in realtà) anche perché le difese tattiche delle due squadre non offrono molte altre soluzioni. Si tira molto, si segna poco e la gara non decolla. Il match continua ad essere colloso, ritmi bassi e difese che non si schiodano mai o quasi dalla zona proposta in tutte le salse. Pistoia era attesa nel pitturato ma ne sta alla larga, Bologna riesce a mettere il naso avanti perché è un po’ più precisa al tiro: 29-34 alla pausa.

La Fortitudo rientra dagli spogliatoi con un piglio diverso, più aggressivo, mostra i muscoli e trova in Sarto il castigamatti che spacca il match. Pistoia non fa altrettanto e paga caro la difficoltà ad adeguarsi: +18 Bologna a metà del quarto (34-52). L’Estra ci prova, soprattutto ci provano Johnson e Knight a tenere a galla la barca biancorossa. E ci riescono pure. Nell’ultimo quarto la coppia Usa fa il diavolo a quattro e grazie ad una difesa più attenta riportano Pistoia ad un solo possesso (70-73) a 3’ dalla sirena. Johnson è tarantolato ed a suon di triple non fa scappare la Fortitudo e ad un minuto dalla fine sono sempre 3 i punti che dividono le due squadre (73-76). Knight con una canestro di puro talento dall’arco fissa il punteggio sul 76-77 a 13 secondi dalla fine. Sarto, 32 per lui, dalla lunetta regala a Bologna il più 3 (76-79) con 12 secondi da giocare. Pistoia tenta l’ultimo assalto con il palas che ribolle, ma la tripla di Johnson questa volta si ferma sul ferro.

Maurizio Innocenti