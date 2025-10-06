L’Adamant fa suo il derby del Pala Ruggi. Ultimo quarto col brivido, poi Imola cade

virtus imola

79

adamant ferrara

84

VIRTUS : Baldi 19, Mazzoni, Errede 2, Kucan 19, Tambwe 7, Melchiorri 8, Metsla, Cosma ne, Sanviti, Pollini 23, Boev 1. All. Galetti.

ADAMANT FERRARA: Dioli 2, Bellini 2, Sackey 4, Pellicano 3, Samaritani ne, Santiago 5, Tio 20, Casagrande 7, Solaroli 11, Caiazza 5, Renzi 11, Marchini 14. All. Benedetto.

Parziali: 17-24; 37-45; 59-70.

Controlla per trenta minuti, soffre nell’ultimo quarto ma alla fine trova il secondo successo di fila. L’Adamant sbanca il Pala Ruggi di Imola grazie ad una prova matura, resistendo ai tentativi di rimonta dei padroni di casa nel finale, e portandosi così a due vittorie in tre partite. I biancazzurri scherzano col fuoco dopo essere andati anche sul +17, ma quel che conta sono i due punti e Ferrara li trova con pieno merito. Come a San Severo è Tio il trascinatore, con sette dei primi nove punti biancazzurri che portano la firma del "colored" (2-9). Santiago ispira e al 4’ l’Adamant tocca già la doppia cifra di vantaggio, mentre dall’altra parte è il solo Baldi a tenere a galla una Virtus confusionaria: Ferrara giganteggia a rimbalzo, di là Pollini dà energia ai suoi e al 10’ ricuce sul 17-24.

Marchini tiene l’Adamant avanti nel momento più complicato, e si iscrive a referto pure il neo arrivato Caiazza, che senza paura segna la tripla del +10. Gli estensi concedono di più rispetto al primo quarto, ma in attacco sono straripanti e volano sul +15 grazie all’ennesima bomba del capitano, capace di segnare 12 punti in meno di sei minuti. Nel finale di seconda frazione, però, i biancazzurri si spengono offensivamente e Imola con un parziale di 7-0 si riporta a -8 all’intervallo. La gara non è assolutamente chiusa, ma in avvio di ripresa si sblocca finalmente Renzi e l’Adamant torna avanti in doppia cifra (37-48), cavalcando una difesa di nuovo intensa come nei primi minuti.

Ferrara si esalta in contropiede e al 26’ trova il massimo vantaggio di serata grazie alla tripla frontale di Santiago che porta i suoi sul +17, nel momento forse migliore per gli estensi. Che però spengono la luce troppo presto, e consentono ai padroni di casa di rientrare: Bellini è morbido in difesa, e Kucan ne approfitta per il -5 al 31’. Si mette in ritmo allora Casagrande, ed è con lui che Ferrara torna a respirare: nel finale Imola arriva fino al -3, ma gli ingressi di Tio e Renzi sbarrano la strada al tentativo di rimonta giallonero. L’Adamant centra così il secondo successo consecutivo e porta a casa altri due punti in classifica.

Jacopo Cavallini