L’altra semifinale. La Fides dimostra grinta e grandi qualità. Va sotto nettamente con Prato 2000 poi si scuote e centra la qualificazione

PRATO 2000

79

FIDES MONTEVARCHI

86

PRATO: Manfredini 6, Artioli 4, Magni 6, Staino 5, Berni 12, Fantini 5, Casella 26, Salvadori 15, Torrini ne, Pacini ne, Smecca ne, Settesoldi ne. Coach: Pinelli.

FIDES MONTEVARCHI: Bernini F. ne, Francini 2, Pedicone 18, Hsanaj 11, Caponi 18, Sereni T. 11, Dainelli, Bernini L. ne, Zacchigna 4, Bonciani 3, Sereni F. 3, Malatesta 16. Coach: Paludi.

Arbitri: Rossetti, Parigi.

Parziali: 22-10; 45-36; 65-58.

SIENA – Sarà la Fides Montevarchi a contendere la Coppa Toscana al Costone nella finalissima in programma questa sera alle 20. Avvincente la vittoria dei valdarnesi per 86-79 nella semifinale con Prato, grazie ad un’esaltante rimonta nell’ultimo quarto di gioco, dopo che i lanieri avevano toccato anche i 16 punti di vantaggio. Ma il parziale di 28-14 degli ultimi dieci minuti ha ribaltato le sorti dell’incontro spalancando a Montevarchi le porte della finale. Inutili per Prato i 15 punti di Salvadori e il 26 dell’ex Mens Sana Casella: la squadra di coach Pinelli, reduce da un periodo non proprio ottimale dal punto di vista fisico, è arrivata forse con le riserve esaurite nei frangenti decisivi del match. Quelli che hanno permesso alla Fides Montevarchi di mettere la freccia e accedere alla finale. La squadra di coach Paludi ha impressionato per fisicità, oltre che per tenuta mentale. Cinque gli uomini in doppia cifra: Pedicone e Capone con 18 punti, Malatesta con 16, Tommaso Sereni e Hsanaj con 11.

AF