L’altra sera si è svolta a puianello la 39ª edizione. Abbuffata di emozioni al ’Premio Reverberi’ nel ricordo del ’Santone’

Nel ricordo di Gian Matteo Sidoli, per tutti il "Santone", che lo ha ideato e valorizzato fino al punto di farlo diventare l’Oscar del basket italiano, si è svolta domenica all’Eden di Puianello, la cerimonia del premio "Reverberi", giunto alla 39ª edizione. La figura di Sidoli, grande arbitro internazionale di pallacanestro, apprezzato giornalista e valente esperto di musica lirica, scomparso a inizio giugno a 90 anni, è stata ricordata in apertura di serata dal sindaco Alberto Olmi. Alcuni vincitori erano presenti in sala, altri come Marco Belinelli (premiato quale "Protagonista dello Sport"), Saliou Niang, rivelazione dei recenti Europei e vincitore del "Reverberi" quale miglior Under 22, Alessandro Pajola, miglior giocatore italiano dello scorso campionato, Andrea Capobianco (miglior tecnico del settore femminile) hanno mandato messaggi video; Cecilia Zandalasini, miglior giocatrice, ha inviato un apprezzato messaggio scritto. Primattori della serata, condotta da Giulia Cicchinè, telecronista di Discovery+, il duo dell’Armani Milano formato da Peppe Poeta, vice allenatore delle "scarpette rosse" e vincitore dell’Oscar del Basket quale miglior coach della passata stagione alla guida di Brescia, e Giampaolo "Pippo" Ricci, fautore del progetto benefico Amani Education onlus per conto della quale ha ritirato il premio "Basket e Solidarietà. L’azzurro si è prestato con grande simpatia al rito dei selfie e degli autografi col numeroso pubblico. Hanno ritirato il premio in presenza anche Arianna Arado (miglior under 22 femminile) e la formazione Under 17 della Pallacanestro Reggiana.