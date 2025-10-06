L’altra sfida. A Vicenza una vana rincorsa per La T Gema

S4 ENERGIA VICENZA

74

LA T TECNICA GEMA MCT

70

VICENZA Pisano 7, Gasparin 7, Da Campo 12, Preti 13, Ucles Belmonte 11, Beretta 15, Marangoni 3, Carr 3, Vanin 3, Marchet ne, Turra ne, Mazzuoccolo ne. All. Ghirelli

MONTECATINI Burini 12, Jackson 7, D’Alessandro 19, Acunzo 5, Strautmanis 6, Fratto 18, Bargnesi 2, Vedovato 1, Passoni, Gulini ne, Del Vigna ne. All. Andreazza

ARBITRI Foschini, Cieri e Bianco

NOTE parziali 25-20, 39-37, 53-49

Il pomeriggio ’no’ della Montecatini dei canestri lo completa il ko non previsto de La T Tecnica Gema Montecatini, che al Palasport "Città di Vicenza" cade 74-70 dopo un match speso quasi interamente a rincorrere i padroni di casa della S4 Energia, i quali, trascinati dall’ottimo avvio del possente spagnolo Uclès, creano il primo break della gara (6-2).

Per sbloccarsi i termali devono affidarsi al match winner di settimana scorsa, ovvero Federico Burini, mentre è Strautmanis a consentire alla squadra di Andreazza di mettere la testa avanti, con un gioco da tre punti che però viene replicato nell’altra area da Beretta. La discesa in campo di Fratto cambia gli equilibri del match ma La T Gema concede troppo dall’arco e Preti, Ucles e lo stesso Beretta non si fanno pregare: arrivano così canestri sanguinosi per gli ospiti, abili tuttavia a sbloccarsi dai 6,75 metri proprio con l’ex Libertas e tornare avanti nel punteggio. Per poco, perché Pisano si inventa due magie che riconsegnano le redini della partita ai biancorossi. Non manca il lavoro per la terna arbitrale, i tanti falli fischiati fanno ben presto esaurire il bonus alle due contendenti ma i viaggi in lunetta non vengono sfruttati a dovere dai giocatori rossoblù (solo 6/11 a fine primo tempo) e La T Gema resta attardata, complici anche le non idilliache percentuali dal campo.

Altro movimento spalle a canestro vincente di Fratto, fa meglio Da Campo con la prodezza dall’angolo a fil di sirena e all’intervallo lungo Vicenza è ancora avanti di un possesso (39-37). Chi si aspetta un cambio di passo da parte degli uomini di Andreazza rimane deluso: sono ancora una volta i padroni di casa a piazzare la prima zampata della ripresa: prima Da Campo, poi Ucles e infine Beretta fanno scattare il -10 e il relativo allarme rosso in casa La T Gema. La rimonta è lunga e faticosa, perché i vicentini sbagliano poco dalla lunetta e sono glaciali nel ricacciare indietro La T Tecnica ogni volta che questa si avvicina la stessa viene allontanata. A 3’ dalla fine però D’Alessandro e Burini aprono la breccia, Ucles viene espulso dopo un faccia a faccia con Fratto e quest’ultimo fa 1/2 ai liberi: è parità a quota 70. Sembra il copione perfetto per una rimonta vincente, ma il basket è imprevedibile. Jackson infatti sbaglia il tiro successivo, Vanin e Preti no e alla fine è Vicenza ad esultare.

Filippo Palazzoni