L’altra sfida. La T Ge...ckson, rimonta vincente a Orzinuovi

LOGIMAN ORZINUOVI85LA T TECNICA GEMA MCT87

ORZINUOVI Giacomini 18, Chaves 13, Cacace 9, Caversazio 8, Oxilia 13, Venturoli 8, Zilli 6, Gnecchi 5, Stefani 5, Giannozzi ne, Barbuto ne. All. Gabrielli

MONTECATINI Burini 12, Passoni 4, D’Alessandro 4, Fratto 4, Strautmanis 10, Jackson 24, Bargnesi 17, Acunzo 12, Vedovato, Del Vigna ne, Gulini ne. All. Andreazza

ARBITRI Perocco, Andretta e Gorza

NOTE parziali 17-11, 45-35, 66-56

ORZINUOVIChiamatela La T Geckson. Darryll Joshua Jackson porta a scuola tutti nel quarto periodo e con un canestro allo scadere permette a La T Tecnica Gema Montecatini di espugnare 85-87 il PalaBertocchi di Orzinuovi e aggiudicarsi un match che i "leoni" termali sembravano aver perso almeno due o tre volte. Bravissima tutta la squadra a isolare l’americano nell’ultima azione della partita, il resto lo fanno "Josh" e il suo talento: al povero Chaves, sfidato in uno contro uno, non resta altro che guardare il pallone gonfiare la retina.

A differenza di quanto successo mercoledì, la partenza ad handicap stavolta è tutta dei montecatinesi: Orzinuovi fa 3/4 da dietro l’arco nei primi tre minuti di gara e vola sul 15-4. La T Gema con pazienza ricuce fino al -4, mangiandosi le mani per il canestro concesso a Oxilia a 4 secondi dalla prima sirena, che vale il +6 Orzinuovi (17-11). Che quando si parla di presidiare il proprio canestro non è seconda a nessuno e lo fa vedere ad inizio secondo quarto: il raddoppio sistematico su Jackson paga, mentre sull’altro lato La T Gema non riesce minimamente ad arginare i tiratori bresciani. I padroni di casa segnano 8 triple in appena 18 minuti e volano a +17 (45-28) grazie ai liberi di Giacomini. Il 7-0 di parziale piuttosto estemporaneo con cui La T Gema arriva all’intervallo lungo aiuta i "leoni" termali a rimettere in qualche modo in piedi la contesa, anche se per poco: la "bomba" di Bargnesi in avvio di ripresa infatti prolunga il parziale rossoblù e illude gli ospiti ma ci pensa Chaves, 9 punti nel quarto, a riportare a distanza di sicurezza i suoi. Grazie al suo straniero Orzinuovi riprende il largo, toccando anche il +16. Ma ancora una volta Montecatini sa risorgere dalle proprie ceneri: Acunzo e Bargnesi trovano la retina dalla lunga distanza e riportano sotto la doppia cifra di svantaggio Montecatini. E non è finita, perché l’11-0 di break trasforma gli ultimi 8 minuti di gara in un supplementare allungato. Oxilia e Caversazio tengono su la Logiman, ma non basta: Acunzo giganteggia in area, Bargnesi pareggia il conto a quota 85 e sulla sirena Jackson la decide alla sua maniera.

Filippo Palazzoni