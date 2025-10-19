L’altra sfida. La volata non sorride al Dany Quarrata

C. LEONARDO QUARRATA

75

ALLIANZ SAN SEVERO

77

QUARRATA Angelucci 15, Mongelli ne, Novori 12, Molteni 9, Calabrese 5, Regoli 8, Scandiuzzi , Babovic ne, Coltro 5, Prenga , Tiberti 13, De Gregori 8. All. Tonfoni

SAN SEVERO Mobio 17, Lucas 6, Bugatti 11, Gherardini 17, Bandini 2, Gattel 5, Morelli 16, Todisco, Ndour 3, Petrushevski ne, Miglio ne. All. Bernardi

ARBITRI Bernassola, Lilli, Ricci

NOTE Parziali 17-19, 36-37, 54-61

PISTOIA

Secondo Ko consecutivo per il Consorzio Leonardo. I mobilieri nell’anticipo di ieri sera si sono fatti sorprendere tra le mura amiche del PalaCarrara dall’Allianz Pazienza San Severo al termine di una partita soffertissima, caratterizzata da tanta intensità, agonismo e giocate spettacolari. Dopo essere stati sotto di 12 lunghezze i biancoblu hanno trovato le energie per rientrare nel match ma il finale in volata ha premiato i gialloneri. I pugliesi trovano così la quarta affermazione consecutiva, dimostrandosi in questo momento una delle squadre più in palla dell’intero campionato.

Dopo un primo quarto di grande equilibrio chiuso sul 17-19, i mobilieri aumentano gradualmente l’intensità difensiva. Le due squadre si scambiano sorpassi e controsorpassi, l’ultimo degli ospiti con Il tap in di Mobio che regala un punticino di vantaggio alla Allianz Pazienza sul suono della seconda sirena. Nel terzo periodo l’approccio di Quarrata non è dei migliori e San Severo trova due prodezze con Morelli e Mobio che portano al primo vantaggio in doppia cifra dei gialloneri sul 44-56. Partita finita? In casa biancoblu non la pensano esattamente così. Quarrata c’è e Tiberti suona la carica.

La quarta frazione si apre con la bomba in transizione di Angelucci, seguita da un pregevole pat di Novori che vale il -2. San Severo tenta un nuovo allungo ma è ancora Tiberti a piazzare la tripla, seguito da uno spettacolare tap in di Regoli che vale la parità a quota 64. Si accende Mobio che mette un canestro pazzesco che vale il +3. Angelucci ricuce ma Morelli è in serata di grazia e trova l’ennesimo jolly (68-72). Coltro appoggia il -2 ma Lucas, fin qui autore di una prova anonima, trova un canestro semi impossibile. Angelucci fa di nuovo -2 dalla lunetta ma Gherardini segna da sotto. Quando i giochi sembrano ormai fatti ci pensa Molteni a pescare la tripla della speranza (75-76) con 3 secondi da giocare. Gherardini fa uno su due dalla lunetta. Allora Quarrata ha la chance per vincerla ma il tiro di Molteni non trova il bersaglio.

Leonardo Meacci