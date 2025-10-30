L’altra sfida. Niente da fare per il Consorzio Leonardo. Chiusi non lascia scampo ai quarratini

UMANA S.G. CHIUSI 96CON. LEO. QUARRATA 73

SAN GIOBBE CHIUSI Gravaghi 18, Raffaelli 4, Rasio 19, Moreno 10, Bertocco 19, Petrucci 6, Natale, Candotto 8, Lorenzetti 12, Steviano, Balducci, Falorni. All. Zanco

DANY QUARRATA Angelucci 16, Mongelli, Novori ne, Molteni 17, Calabrese ne, Regoli 2, Scandiuzzi, Lytvyn, Coltro 8, Prenga 9, Tiberti 16, De Gregori 5. All. Tonfoni

ARBITRI Pazzaglia, Valletta, Giambuzzi

NOTE Parziali 20-25, 47-44, 74-61

CHIUSITermina con un passivo pesante la trasferta di Chiusi per il Consorzio Leonardo Dany Quarrata. Gli uomini di Tonfoni, orfani di Calabrese e Novori, lottano due quarti ma nella ripesa cedono di schianto ai bulls per 96-73. Chiusi ferma l’emorragia dopo tre sconfitte di fila, portando a casa il match soprattutto grazie ad una super prova corale. 5 gli uomini in doppia cifra con Gravaghi, Rasio e Bertocco sugli scudi.

Venendo alla cronaca, dopo un primo quarto giocato su ritmi molto elevati è Quarrata a comandare alla prima sirena. Il 20-25 con cui va in archivio la prima frazione porta la firma di Angelucci e Tiberti, autori rispettivamente di 13 e 11 punti. La puntuale reazione dei biancorossi arriva con un 6-0 ad inaugurare il secondo quarto. La replica di Quarrata però non tarda ad arrivare e allora le squadre iniziano una girandola di sorpassi e controsorpassi. Si scalda Moreno che segna due bombe di fila ma un tarantolato Tiberti risponde con la stessa moneta, portando il Dany sul 34-37. Ancora l’ex Ruvo scuote i suoi con due triple e sul finale di quarto è Candotto a spingere i Bulls sul 47-44.

Gravaghi e Moreno inaugurano la terza frazione, portando la formazione di casa sul +8 ma il Consorzio Leonardo risale. Da quel momento in poi i locali iniziano ad alzare l’intensità difensiva e con Rasio prima e Gravaghi poi, arrivano al massimo vantaggio sul 60-51. Le rotazioni corte in casa Dany si fanno sentire. I padroni di casa scappano sul +15, attutito da un 5-0 dei mobilieri. La fisicità di Rasio (19 punti) però è un enigma irrisolvibile per Quarrata e così i biancorossi mantengono saldamente il comando del match, chiudendo il periodo con una zingarata di Raffaelli che regala 13 lunghezze ai suoi. Nell’ultimo quarto il Dany non trova le energie per rimontare. I biancoblu sprofondano a -20 e allora Chiusi può festeggiare il ritorno alla vittoria.

Leonardo Meacci