L’amarezza di coach Coen. "Attila Junior, molto male coi leopardiani. Troppi molli e poi è mancato il canestro»
"È difficile commentare una partita del genere, che abbiamo giocato in maniera orrenda. Ci sta perdere un match, ma non così. Ora c’è solamente da lavorare e rimboccarsi le maniche". Non può nascondere la rabbia Piero Coen, allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, dopo la sconfitta subita in trasferta per 75-47 contro la Pallacanestro Recanati, nella quinta giornata del campionato di serie B Interregionale. "Affrontavamo una squadra forte – osserva il tecnico dei portorecanatesi – e sono venute fuori delle difficoltà, che eravamo riusciti a mascherare fino alle scorse partite. Bisogna subito risolvere questi problemi: l’unica strada è lavorare in palestra e avere un atteggiamento importante. L’attenzione e l’intensità sono totalmente mancate e i limiti di questa squadra sono evidenti per qualsiasi persona che capisce di basket". Insomma, coach Coen è rimasto insoddisfatto su più fronti: "Ci è mancato il canestro, non lo facevamo mai. Siamo stati anche molli durante il match e Recanati ci ha punito in ogni situazione di gioco, perché aveva giocatori esperti e formati. Non troviamo alibi: questa è la squadra che ho, con pregi e difetti. Sulle nostre lacune dovremo lavorare tanto".
