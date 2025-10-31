L’analisi di coach Dalmonte. "Una lezione che ci farà bene per il futuro»

Non c’è soltanto la sconfitta ad accompagnare il ritorno da Roma dell’Andrea Costa, che sul parquet del PalaTiziano ha perso sì i due punti, ma anche il suo capitano Giacomo Sanguinetti, uscito per infortunio nei primi minuti del secondo quarto e non più in grado di rientrare in campo. Soccorso dal dottor Stefano De Lillo, della Virtus Roma, Sanguinetti è stato accompagnato in ospedale dove si è sottoposto a una radiografia che ha evidenziato un trauma distorsivo del rachide cervicale. Nella giornata di oggi ci saranno ulteriori accertamenti da parte del dottor Massimo Palmonari, per definire al meglio la diagnosi e quelli che saranno i giorni di recupero.

"La società desidera esprimere un sentito ringraziamento alla Virtus Roma e, in modo particolare, al dottor Stefano De Lillo, la tempestiva e preziosa assistenza fornita al nostro atleta", ha voluto far sapere il club biancorosso, augurandosi che possa trattarsi di un infortunio di lieve entità. Anche perché con Vittorio Zedda in fase di recupero dopo l’operazione alla mano, il settore esterni dell’Up si trova ridotto al minimo. Piove dunque sul bagnato, dopo che sul campo i biancorossi hanno subito per tutta la partita una Virtus Roma quanto mai concentrata e determinata. E quel 19-0 con cui si è aperto il primo quarto ha indirizzato di fatto tutto il proseguo della gara.

"È un insegnamento che ci deve rimanere nel tempo perché ne vivremo ancora di partite così, con questa intensità e aggressività con cui gli avversari hanno iniziato la partita – ha osservato coach Luca Dalmonte – ed è necessario che restiamo sintonizzati su questo perché ci aspetteremo questa tipologia di contatti in parecchi campi e parecchie partite. Siamo stati strapazzati dal punto di vita dell’intensità e dell’aggressività, siamo andati fuori dai nostri equilibri e ci siamo offensivamente depressi, subendo anche a livello difensivo. È una lezione durissima che portiamo a casa, che dovrà essere archiviata nei ricordi e resettata perché fra pochi giorni torneremo in campo con la speranza di esserci tutti. Se dovesse mancare Sanguinetti? Troveremo le soluzioni migliori possibili".

La tardiva reazione non è bastata a ribaltare una partita che Roma ha saputo tenere in mano. "Abbiamo avuto una reazione, certo, non sufficiente perché a un certo punto eravamo in debito di energie fisiche e nervose, arrivando dalla battaglia con Livorno. I colpi dei primi dieci minuti avrebbero tramortito chiunque, noi abbiamo avuto la forza di avvicinarci ma senza le energie per portare avanti un trend che avevamo iniziato a cambiare".