L’analisi di furlani. "Abbiamo numeri importanti se dietro diventiamo affidabili»

Con un terzo quarto da 34-17 Ferrara ha svoltato una partita che all’intervallo si era parecchio complicata. Nella ripresa, però, Drigo e soci hanno alzato l’intensità ma soprattutto hanno trovato il canestro con grandissima facilità, sfiorando i 100 punti segnati. Coach Furlani analizza così la gara: "E’ stata una partita di up and down, caratterizzata da delle letture completamente differenti: abbiamo scavato il primo solco grazie alle triple di Drigo, poi per problemi di falli siamo stati costretti a provare quintetti particolari. Nel secondo quarto ci siamo un po’ smarriti in attacco e in difesa abbiamo concesso situazioni gratuite, mentre nella ripresa abbiamo creato di più dal palleggio e nell’uno contro uno. Dietro siamo diventati un po’ più credibili e direi che non ci sono stati patemi alla fine nel portare a casa il risultato, contro una squadra che con l’inserimento dei due nuovi ha guadagnato qualità e fisicità. Noi dobbiamo essere squadra che sa coinvolgersi, che si cerca e muove la palla: è un paradosso per me, perché sono sempre stato abituato a vincere le partite subendo un punto in meno degli altri, mentre ora alla mia età devo pensare diversamente (ride, ndr). Questa squadra ha dei numeri: se riuscirà a trovare un minimo di quadratura difensiva allora si potranno vincere le partite anche tirando male".

j.c.