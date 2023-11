L’analisi di Mecacci. "Complimenti ai ragazzi. Vinta con la difesa negli ultimi 5 minuti»

È soddisfatto, Matteo Mecacci, e le prime parole in sala stampa sono per i suoi giocatori. "Complimenti ai ragazzi – dice il coach –, sono contento per loro. Solo noi sappiamo come lavoriamo in palestra. Non è facile avere la maturità e la capacità di rimanere sul pezzo quando purtroppo i risultati non sono quelli che vorresti. La squadra sta crescendo giorno dopo giorno e anche a Rimini abbiamo fatto vedere che stiamo ritrovando la nostra pallacanestro. Ci stiamo cominciando a riconoscere, a ritrovare il basket di questi anni. Una pallacanestro di giocatori che si cercano, che muovono la palla, una pallacanestro che trova tiri aperti per tutti". Due punti d’oro per Cento. "Vittoria meritata contro una squadra forte – prosegue Mecacci – Abbiamo costretto Rimini a tirare molto più dal perimetro di quello che volevano. Quando vedi la tua squadra che combatte devi sempre essere contento. La difesa degli ultimi cinque minuti ci ha fatto vincere la partita. Un applauso ai ragazzi".