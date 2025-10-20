L’analisi dopo il successo contro Lumezzane. La Fabo vince, ma deve ancora convincere. Barsotti è chiaro: "Dobbiamo lottare di più»

I due punti ci sono, la corsa degli Herons è ripartita grazie al successo interno 87-76 contro la Luxarm Lumezzane nell’anticipo del sabato, è evidente però che la figuraccia di mercoledì scorso a Legnano pesi ancora sulla psiche e sull’autostima del gruppo allenato da coach Federico Barsotti ed è lo stesso condottiero rossoblù ad ammetterlo nel post-partita del PalaTagliate, senza risparmiare parole forti: "Anche se ci eravamo ripromessi di svoltare le scorie della vergognosa debacle di Legnano sono rimaste nella nostra testa e le abbiamo manifestate in tutta la loro evidenza nei primi due quarti, gravemente insufficienti dal punto di vista difensivo. Era fisiologico che ce le portassimo dietro ma non pensavo che pesassero in questo modo. Da parte mia c’è la consapevolezza che c’è tanto da migliorare, le cose da aggiustare sono un’infinità e insieme allo staff ho la responsabilità di sistemarle e di far migliorare questo gruppo che ha un potenziale incredibile, bisogna però giocare a pallacanestro e bisogna farlo insieme: ora abbiamo la fortuna di poter riposare nel prossimo turno infrasettimanale e abbiamo a disposizione due settimane piene per lavorare a testa bassa e crescere velocemente, soprattutto in difesa."

Non è tutto oro quel che luccica, ma della sofferta vittoria contro un avversario privo del suo miglior giocatore (il comunitario Hrstic, top scorer dei bresciani ndr), oltre che dal tasso tecnico palesemente inferiore, c’è anche qualcosa da salvare, come ad esempio la capacità di compattarsi nel momento più difficile del match, esattamente il contrario di quanto successo mercoledì, quando gli aironi hanno ceduto di schianto, disunendosi: "Negli spogliatoi all’intervallo lungo ci siamo detti che non potevamo continuare sulla falsariga dei venti minuti iniziali e abbiamo dimostrato quantomeno di poter fare qualcosa di meglio dal punto di vista della solidità, prendendoci un buon margine nel terzo periodo e poi attaccando in maniera – ammette Barsotti –. Nonostante l’enorme talento nelle nostre idee questa è una squadra nata per lottare, nei secondi due quarti tutti hanno accettato di mettersi a disposizione e sporcarsi le mani, anche spendendo alcuni falli nel modo giusto come hanno fatto Rossi e Ricci, che per fermare alcuni contropiedi si sono caricati di infrazioni. Questo è ciò che bisogna fare per vincere le partite: non lasciare che gli errori ci tolgano energia e convinzione."

Filippo Palazzoni