Landini, è festa grande. Arriva la prima vittoria

Festa grande in casa Landini Lerici per la prima vittoria da neopromossa nel campionato di B femminile. Le biancorosse (inserite nel Progetto Golfo) si impongono a Prato per 63-54 con Guioan nel ruolo di trascinatrice. I tecnici Cabani e Ferretti hanno schierato: Tronfi 12, Demi R., Cacopardo 9, Demi R., Saloni 3, Oueslati, Candeloni 2, De Sanctis 4, Guioan 31, Castorina 0. Altri risultati della 3ª giornata: Pontedera-Perugia 45-68, Costone Siena-Piombino 74-70, Le Mura Lucca-Civitanova 73-69, Pielle Livorno-Firenze Basketball 38-62, Pink Terni-Nico Ponte Buggianese 72-45 e Umbertide B-Valdarno 58-68. Classifica: Basketball Firenze e Costone Siena punti 6; Pink Terni, Le Mura Spring Lucca, Golfo Piombino, Pielle Livorno e Perugia 4; Feba Civitanova, Prato, Landini, Nico P. Buggianese e Valdarno 2; Umbertide B e Pontedera 0.

In C maschile nulla da fare per la Landini Lerici battuta ad Arona (Novara) 66-57. Marco Corsolini ha nuovamente lamentato la partenza troppo “soft” dei suoi, ricordando comunque che i piemontesi hanno di recente battuto il forte Savigliano. In campo per la Landini Lerici: Albanesi 5, Giachetti 13, Menicocci 9, Bicicchi. Russo, Tripodi 4, Maccari 8, Sacchelli 4, Putti 14, n.e. Ridolfi. Altri risultati della 5ª giornata del girone A della Conference Nord-Ovest: Pallacanestro Vado-Cus Torino 66-96, My Basket Genova-College Novara 73-91, Biella Next-Area Pro2020 Piossasco 83-74, Aurora Chiavari-Amatori Savigliano 64-74, Campus Piemonte-Ciriè 77-58, Torino Teen-Abet Bra 50-53, Chieri-Lettera 22 Ivrea 80-63 e Teens Biella-5 Pari Torino 72-60. Classifica: Cus Torino, Teens Biella, Arona 10; A. Savigliano 8; Next Biella, Ciriè, Chieri, 6; Cumiana, My Basket Genova, Campus Piemonte, Vado, College Novara, G. Landini Lerici, Abet Bra 4; Teen Torino e Cinque Pari Torino 2; Aurora Chiavari e Lettera Ivrea 0.

Sconfitta anche la Golfo dei Poeti, battuta a Imperia dal Riviera per 80-69 in Divisione Regionale 1 ligure maschile. Mister Edoardo Soncini ha messo in campo: Russo M. 6, Pignoli 10, Cozma 7, Giacomazzi 5, Beghé 14, Di Benedetto M. 14, Piccolo 0, Frione 8, Nardi 5. Altri risultati della 4ª giornata: Ardita Juve Genova-Basket Pegli 87-69, Cogoleto-Cus Genova rinviata, Next Step Rapallo-Tigullio S. Margherita Ligure 65-75, Pgs Auxilium Genova-Blue Sea Lavagna 79-71, Pro Recco-Juvenilia B Varazze 47-57 e Seagulls Genova-Bvc San Remo 85-53. Conseguente classifica; Tigullio Santa Margherita Ligure e Juvenilia B Varazze punti 8; Ardita Juventus Genova, Cus Genova, Pgs Auxilium Genova 6; Next Step Rapallo, Blue Sea Lavagna, Basket Pegli e Riviera Imperia 4; Cogoleto e Seagulls Genova 2; Pro Recco, Golfo dei Poeti, San Remo 0.