Landini partenza a razzo. Vittoria al debutto a Torino. Menicocci è il ’top player’

5 Pari Torino 54Landini Lerici 58(21-15; 31-33; 40-43)

5 PARI TORINO: Chime, Lissiotto 6, Draghici 10, Lunardi N. 10, Tulumello 11, Pasero 1, Lunardi N., Bollito 7, Mensio, Marino 5, Moris Paniagua 2, Bonadio 2, Lunardi F., Mensio. All. Calzavara.

GINO LANDINI LERICI: Albanesi 3, Giachetti 10, Menicocci 12, Bicicchi 8, Russo 3, Maccari 7, Sacchelli 7, Putti 8, Piccolo e Ridolfi n.e. All. Corsolini.

LERICI – Parte forte la Landini Lerici nel campionato di Serie C maschile di pallacanestro. A Torino, sul campo del 5 Pari, i lericini (senza l’americano Schnyders) soffrono nelle prime fasi del matcj ma alla fine portato a casa la vittoria nel match di apertura del campionato lasciando gli avversari a 4 punti (58-54). Menicocci con 12 punti è il top-player dei lericini. Buono dunque il debutto in panchina di coach Marco Corsolini, proveniente dalla Cestistica Spezzina femminile. Questi gli altri risultati nel raggruppamento Liguria-Piemonte: Chieri-Vado Ligure 81-54, Novara-Savigliano 67-105, Cumiana-My Basket Genova 58-50, Aurora Chiavari-Teen Torino 62-74, Biella-Cus Torino 62-68, Ivrea-Arona 56-59 e Ciriè-Bra79-57. Classifica; Chieri, Savigliano, Cumiana, Teen To, Cus, Arona e Cirié punti 2; Vado Ligure, Novara, My Basket, Aurora, Biella, Ivrea e Bra. Sabato prossimo 4 ottobre in programma l’esordio casalingo contro Biella.

Nel campionato di Divisione Regione 1 (ex serie D) sconfitta invece l’altra compagine del Progetto Golfo, la Golfo dei Poeti: al Palabiagini lericino nella prima giornata della stagione i ragazzi guidati da Edoardo Soncini sono stati battuti nettamente per 73-56 dal quotato Cus Genova. In campo per la Golfo dei Poeti Vignali 17, Cozma 11, Di Benedetto C. 7, Giacomazzi 6, Giazzon 7, Frione 5, Di Benedetto M. 3, Pignoli, Beghé, Russo. Questi gli altri risultati: Blue Sea Lavagna-Riviera Imperia 75-68, Bvc San Remo-Ardita Juventus Genova 46-87, Pgs Auxilium Genova-Seagulls Genova 75-53, Pegli-Pro Recco 77-55, Tigullio Santa Margherita-Cogoleto 77-63 e Juvenilia Varazze-Next Step Rapallo il 30/9. Classifica: Ardita Juve Genova, Pegli, Pgs Auxilium Genova, Cus Genova, Tigullio Santa Margherita Ligure e Blue Sea Lavagna punti 2, Juvenilia Varazze, Next Step Rapallo, Riviera Imperia, Cogoleto, Golfo dei Poeti, Pro Recco, Seagulls Genova e Bvc San Remo 0.

Infine, scalda i motori la Gino Landini femminile pronta a esordire in campionato dopo la preparazione estiva le amichevoli disputate nelle scorse settimane: le biancorosse nella prima giornata del campionato di serie B (che affrontano da neopromosse) sono attese domenica 5 ottobre dalla trasferta sul campo della Civitanova Marche, in povincia di Macerata.