L’Andrea Costa al lavoro

Sono ancora giorni di attesa in casa Andrea Costa per quello che riguarda il futuro del club biancorosso. Lo studio di commercialisti Chiarioni di Bologna è ancora al lavoro sulla ristrutturazione del debito pregresso della società imolese, iter che richiederà ancora qualche giorno prima di potere essere completato e dare quindi il via alle trattative per l’acquisizione delle quote sociali del club dall’attuale proprietà (i due soci Alessandro Domenicali e Andrea Ramenghi, con la supervisione di Gian Piero Domenicali), quanto mai intenzionata quest’anno a passare la mano. Una volta appurato dettagliatamente l’entità del debito che si porta dietro l’Andrea Costa Imola 2022, allora ci sarà il via libera a sedersi al tavolo con quello che per il momento (all’orizzonte non sembrano palesarsi altre opzioni percorribili) appare l’unico potenziale acquirente, ovvero il gruppo di imprenditori che già durante l’anno ha supportato il club e che ha come referente l’attuale direttore generale biancorossa Sofia Conti.

Gruppo che, come è stato dichiarato ormai un paio di settimane fa, sarebbe pronto a fare un primo passo coprendo le spese pregresse relative a questa stagione sportiva (leggi in particolare le mensilità arretrate della squadra). Da capire poi, anche in base alle indicazioni che daranno i commercialisti riguardo al debito precedente, quello che sarà il passo della proprietà uscente perché le due parti possano venirsi incontro e sbloccare un passaggio di proprietà di cui si parla già da un paio d’anni e che stavolta non pare proprio poter essere rimandato.

O la va o la spacca, per dirla in parole povere, è la sensazione che si respira, e difficilmente si si ritroverà al via della stagione 2025/2026 con una situazione intermedia (tra proprietà e staff dirigenziale) come quella vissuta nel corso di quest’ultima annata. Tre settimane sono trascorse dalla sirena finale dell’ultima uscita stagionale degli uomini di coach Federico Vecchi, che dopo la salvezza centrata sul campo hanno sciolto le righe per quello che riguarda il parquet e lasciato inevitabilmente spazio ai discorsi societari. Ancora qualche giorno prima di saperne qualcosa di più.

Lukas mvp. Festeggia Lukas Aukstikalnis, la scorsa stagione in biancorosso, premiato come migliore giocatore del campionato di B Nazionale dopo avere trascinato Roseto al primato del girone B. Per l’esterno lituano sono ancora vivi i ricordi dei tifosi imolesi dopo quanto messo in mostra la scorsa annata.