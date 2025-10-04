L’Andrea Costa al lavoro. In attesa del super derby

Arriva dopo due sconfitte la prima sosta di campionato per l’Andrea Costa, domenica soltanto spettatrice della terza giornata di campionato di serie b Nazionale. Quella che precede il primo derby stagionale (in cui l’Andrea Costa sarà padrona di casa, sabato prossimo) al quale arriverà con ancora la casella zero alla voce punti in classifica. Certo non sarà il migliore biglietto da visita, ma a questo punto della stagione neppure un dramma, anche considerando la caratura degli avversari affrontati nelle prime due giornate. Sia Jesi che la Luiss Roma sono formazioni pronosticate per un torneo di vertice e negli 85 minuti giocati finora i biancorossi hanno mostrato di poter tenere testa.

Molto meglio, senza dubbio, a Jesi, dove la formazione di coach Luca Dalmonte (ieri festeggiato dal club per il suo compleanno) ha visto sfumare la vittoria nel supplementare, mentre domenica scorsa l’Up ci ha messo del suo contro una Luiss Roma che ha sempre avuto il pallino del gioco in mano per tutta la gara.

Le troppe difficoltà a rimbalzo, un po’ tamponate dall’ingresso del neo arrivato Elhadji Thioune (e arrivando al derby avrà altre due settimane di allenamento e di lavoro con la squadra in più sulle spalle) sono state un tallone d’Achille, così come le prove negative in attacco di due terminali importanti Tautvydas Kupstas e Niccolò Moffa.

Al netto di come l’attacco abbia faticato in generale, sono tate evidenti le difficoltà dei due, in particolare dell’esterno lituano nel riuscire ad andare fuori dal suo rituale copione e provare a costruirsi un’azione.

Quasi un Aukstikalnis alla vecchia maniera, visto che anche il connazionale che due anni fa brillò nella formazione di coach Emanuele Di Paolantonio, inizialmente faticava a emergere come solista, preferendo far esplodere il suo tiro sugli scarichi dei compagni.

Con il passare delle partite ’Auks’ seppe salire di livello, soprattutto in personalità, e la voglia di emergere ne face ampliare il bagaglio tecnico.

L’auspicio ora è che anche Kupstas trovi la maniera di seguire il solco del giocatore che ora fa le fortune agli Herons Montecatini, guarda caso l’ex squadra proprio dell’attuale biancorosso. Tornando all’attualità, per il derby la preparazione dell’Up Andrea Costa riprenderà lunedì, dopo due giorni di sosta.

Tempo per ricaricare le batterie e prepararsi a dare una svolta alla stagione che non è iniziata proprio nei migliori dei modi con due sconfitte su due partite disputate.