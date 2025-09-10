L’Andrea Costa cerca conferme . Nuovo test contro la Cento degli ex

Ancora una decina di giorni di lavoro per l’Up Andrea Costa prima di fare sul serio. E mentre il count-down del campionato si avvicina inesorabile alla data della prima palla a due ufficiale, i biancorossi proseguono la serie di test, e quello di oggi è di livello superiore contro la Benedetto Cento, sullo stesso parquet centese, alle ore 17.

La Cento allenata dalla coppia di ex Emanuele Di Paolantonio e Lorenzo Dalmonte affronterà il prossimo torneo di serie A2 e lo farà forte di elementi di valore come Matteo Montano, Luca Conti, Edoardo Tiberti, Abdel Fall e gli americani Stacey Davis e Gabe Devoe, con quest’ultimo fermo ai box per un problema alla caviglia.

Al di là della qualità tecnica, la differenza sarà anche dal punto di vista atletico e per questo i 40 minuti di questo pomeriggio serviranno alla squadra di coach Luca Dalmonte per testare la capacità di reggere l’urto a livello fisico. Oltre, naturalmente, a confermare quanto di buono già visto nel corso dell’amichevole con la Rucker, gara nella quale i biancorossi hanno fatto una buona impressione davanti ai tifosi accorsi alla palestra Ravaglia l’altro giorno.

Coesione ed efficacia difensiva in primis e manovre di gioco capaci di liberare le mani dei propri tiratori. Aspetti da confermare nelle prossime uscite, per trovare sempre più certezze a ridosso del primo semaforo verde del nuovo campionato.

Nel frattempo con il gruppo biancorosso si è aggregato il centro Elhadji Thioune, che si allenerà insieme al resto gruppo sotto gli ordini di coach Dalmonte e del suo staff. Una decisione arrivata per i buoni rapporti tra la società biancorossa e l’agenzia del giocatore, comunica la società stessa, e che per il momento non dovrebbe portare a nuove manovre di mercato, per quanto nel corso dell’estate il centro di origine senegalese sia stato trattato dalla stessa Andrea Costa prima che si decidesse di virare sull’arrivo di Tamani e sulla conferma di Filippini.

Parlando invece di campagna abbonamenti (aperta ancora oggi nel corso di questa settimana), il numero delle tessere vendute al momento dall’Andrea Costa ha toccato quota 300.