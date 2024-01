L’Andrea Costa cerca il rilancio. Tra infortuni e calendario fitto

È un inizio di 2024 in salita per l’Andrea Costa, chiamata a stringere i denti in un periodo in cui i problemi fisici e un calendario che diventa più fitto (leggi turno infrasettimanale all’orizzonte) si sono allineati nell’orbita dei biancorossi, ancora alla ricerca del primo successo di questo nuovo anno per rompere la striscia di tre sconfitte consecutive.

Occasione mancata nel derby di andata con la Virtus, così come alla prima di ritorno contro Fabriano, in una partita condizionata dall’assenza di Gian Marco Drocker, oltre a quella di Gianmarco Sorrentino, che ha destabilizzato la cabina di regia in cui ha finito per giostrare il solo Luca Fazzi, alle prese tra l’altro con una fasciatura al polso che ne ha limitato il gioco, visti i problemi di falli di Nunzio Corcelli. I due ancora non hanno ripreso ad allenarsi in gruppo e l’obiettivo degli staff tecnico e medico è quello di recuperarli al più presto.

Su tutti, non ce ne voglia Sorrentino, quel Drocker che si sta confermando, come da previsioni estive, la pedina più importante dello scacchiere di coach Emanuele Di Paolantonio, forse l’unico vero palleggiatore e più volte l’uomo a cui consegnare il pallone nel finale (e non è un caso che il fatturato offensivo tende sempre a crescere avvicinandosi al 40’). Senza di lui in campo si sono registrate finora la vittoria con Ravenna, ma anche le due nette sconfitte con Roseto e Fabriano. Un Drocker da recuperare, tenendo però l’occhio non solo alla sfida di domenica al PalaRuggi contro Ruvo di Puglia (arbitri Licari e Agnese), ma anche a quelle successive e, purtroppo per i biancorossi, ravvicinate, visto che si avvicina il primo dei tre turni infrasettimanali previsti in questo girone di ritorno (gli altri saranno mercoledì 14 febbraio, con la trasferta a Chieti, e mercoledì 27 marzo, in casa contro Taranto).

Mercoledì prossimo ci sarà la trasferta di Padova mentre domenica 28 si tornerà ancora al PalaRuggi per la sfida interna con Bisceglie. Due gare che sulla carta appaiono più agevoli rispetto a quella contro la capolista Ruvo – che lamenta qualche difficoltà fisica con gli acciaccati Marco Contento e Ilia Boev – e per le quali sarà fondamentale recuperare energie e uomini per tornare a macinare punti preziosi per corsa salvezza.