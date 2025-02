L’Andrea Costa cerca subito il bis con Vecchi: "Mentalità giusta e tenuta: ecco cosa serve"

Dopo la vittoria all’esordio assoluto pochi giorni fa a Fidenza, coach Federico Vecchi cerca ora la vittoria anche nella sua gara di esordio casalinga. Questa sera (palla a due alle 20.30, arbitri Antimiani e Menicali) l’Andrea Costa affronta al PalaRuggi la Logiman Crema, avversario che appena due mesi fa acuì la crisi biancorossa con la sconfitta nella gara di andata (72-70) arrivata a fine dicembre.

Tra le fila imolesi è pronto il debutto sul parquet di Davide Raucci, una pedina in più a disposizione di coach Vecchi. "Ci sarà Pavani, di rientro dopo la storta alla caviglia, e ci sarà Raucci, seppure con un autonomia limitata avendo fatto solo due allenamenti con la squadra. Cosa potrà darci? È un giocatore di energia, può darci un ottima spinta sia offensiva che difensiva, e per la sua duttilità mi aspetto che sia camaleontico e che nel suo spaziare su più ruoli vada a darci una mano dove c’è più bisogno".

Vecchi predica grandissima attenzione contro Crema, formazione che ha saputo assimilare bene gli ultimi aggiustamenti di mercato e che ha saputo rilanciarsi nella lotta per provare a evitare i playout. "Crema è un avversario molto difficile. È in salute e nell’ultimo periodo ha dimostrato di essere una squadra che ha trovato una quadratura tecnica e una capacità di gioco importante. Sono in salute sia emotiva che tecnica, sono una squadra di qualità che ha tanti giocatori pericolosi al tiro e non solo, per cui difensivamente non sarà facile; inoltre hanno lunghi di impatto ed efficaci anche al tiro. Più che la posizione in classifica, sono i momenti che vivono le squadre a essere determinanti e, ripeto, in questo momento Crema è una squadra in salute".

La difesa a zona vista a Fidenza è stato uno degli accorgimenti tattici che coach Vecchi ha portato alla squadra, chiamata ad assimilare il tutto velocemente, soprattutto per l’incombere dei turni infrasettimanali. "Mi trovo come in una sorta di mini prestagione – chiude l’allenatore dell’Andrea Costa –. Ho fatto qualche adattamento in attacco, ho inserito una paio di situazioni nuove, ma adesso che si gioca ogni due o tre giorni si fa fatica ad aggiungere altro, se non qualche piccolo concetto. Usiamo quello che abbiamo nel bagaglio. Non aspettiamoci adesso un basket spumeggiante perchè la qualità del gioco non potrà essere alta, tra stanchezza e la non possibilità di allenarci, e andrà compensata con la mentalità giusta e con la tenuta emotiva".