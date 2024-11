L’Andrea Costa ha fame: "Siamo in fase positiva"

Dal successo nel derby a un’altra sfida di alta classifica per l’Andrea Costa. Questa sera (palla a due alle 20:30, arbitri Chiarugi e Di Salvo) al PalaRuggi l’Up affronterà Treviglio, seconda in classifica e reduce da otto vittorie di fila. Un cliente scomodissimo, che i biancorossi affrontano con ancora addosso l’euforia del successo con la Virtus e dopo una settimana completa di lavoro. "Quando abbiamo avuto settimane senza infrasettimanali poi abbiamo sempre sfoderato delle belle partite il weekend e so che ci sarà la volontà da parte dei ragazzi di giocare una gara importante – afferma il coach Matteo Angori – e spero di portarci dietro l’energia positiva arrivata nel derby per fare una grande partita contro un’ennesima rivale di alta classifica".

Non ci sarà l’ex Gian Marco Drocker, dopo la risoluzione del contratto per l’infortunio al ginocchio occorso al play toscano, ma non mancheranno le insidie nella squadra di coach Davide Villa, secondo migliore attacco e seconda miglior difesa del girone. "Treviglio ha quelli che ritengo i tre migliori giovani del campionato, ossia Zanetti, Vecchiola e Abega, senza contare gli esperti come Reati, Sergio, Alibegovic e Marcius. Può attaccarti in tanti modi e ha un grande impatto in area. Se nel derby dicevo che l’aspetto difensivo era importante, contro di loro dobbiamo applicare quanto preparato per mettergli granelli di sabbio in ogni situazione".

Occhio, pure in questa occasione ai rimbalzi offensivi con il pivot croato Aleksandar Marcius a dominare. "Per caratteristiche è diverso dai lunghi della Virtus, forse più simile ai nostri. Per fare una buona partita sarà importante limitare la loro propensione a giocare dentro l’area, anche con Zanetti che spesso gioca da quattro, e dovremo farlo fin da subito per limitare gli extra-possessi su cui puntano molto", conclude il tecnico Angori.

Le gare (14esima giornata): oggi ore 18 Vicenza-San Vendemiano; ore 20.30 Up Andrea Costa Imola-Treviglio; Mestre-Omegna; ore 21 Crema-Saronno. Domani ore 18 Desio-Bakery Piacenza; Ragusa-Legnano; Faenza-Monferrato; Fidenza-Agrigento; Neupharma Virtus Imola-Capo d’Orlando; Lumezzane-Fiorenzuola.

La classifica: Legnano 24; Treviglio 22; Rucker San Vendemiano, Faenza 18; Up Andrea Costa Imola, Omegna 16; Lumezzzane, Vicenza, Monferrato, Desio, Capo d’Orlando, Mestre, Fulgor Fidenza 14; Neupharma Virtus Imola 10; Bakery Piacenza, Agrigento 8; Fiorenzuola Bees 6; Virtus Ragusa, Robur Saronno, Crema 4.