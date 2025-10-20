L’Andrea Costa mette la terza. Sanguinetti spinge sull’acceleratore

73

ANDREA COSTA

93

ADAMANT : Motta ne, Dioli 2, Bellini 10, Sackey 2, Renzi 18, Pellicano 5, Santiago 17, Tio Tiagande, Solaroli 5, Marchini 12, Casagrande, Caiazza 2. All. Benedetto.

UP ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 12, Chessari 15, Tamani 3, Moffa 16, Filippini ne, Gozo 5, Raucci 5, Sanguinetti 23, Gatto 11, Thioune. 3 All. Dalmonte.

Arbitri: Vita e Guercio di Ancona, Scaramellini di Fano.

Note: parziali 13-19, 31-44, 55-67. Tiri da 3: Ferrara 10/32, Imola 11/24, Tiri da 2: Ferrara 13/32, Imola 22/40. Tiri liberi: Ferrara 17/19, Imola 16/22. Rimbalzi: Ferrara 41, Imola 37. Spettatori: 1-700. Espulso Solaroli per somma di tecnici.

L’Andrea Costa indossa il vestito migliore, coglie la prima vittoria della stagione in trasferta e lo fa con il piglio della grande squadra. Difesa durissima (la seconda de girone), cinque uomini in doppia cifra, nove uomini a referto sui nove utilizzati e un Sanguinetti semplicemente sublime. Il tutto al cospetto di un’Adamant Ferrara che avrebbe voluto dedicare il primo successo interno alla memoria del ds Andrea Pulidori, scomparso in settimana, e che invece viene travolta e raggiunta proprio dall’Up.

Quintetto inedito per coach Dalmonte, che sostituisce l’infortunato Zedda con Gozo, al debutto stagionale, mentre Benedetto risponde con Pellicano, Santiago, Solaroli, Tio Tiagande e Renzi. Il muro difensivo eretto dall’Up, fa sbandare subito i padroni di casa e sui canestri di Kupstas e dello stesso Gozo, da tre, arriva un mortifero 11-0 con l’Adamant costretta a al time-out. Pellicano e Renzi, dai 6.75, riducono il gap, ma Gatto e Sanguinetti non concedono l’aggancio.

In avvio di secondo quarto l’ex Chessari rimette il divario in doppia cifra (20-31 al 14’), ma è capitan Sanguinetti a salire in cattedra con tre siluri dei suoi che valgono il massimo vantaggio Up (24-40).

Dall’altra parte Bellini sfugge alla morsa biancorossa e rende il divario un po’ meno pesante.

Ferrara esce con veemenza dagli spogliatoi (7-0 di Santiago e Solaroli) e un doppio tecnico di

Solaroli e Thioune accende ulteriormente il match, e al 25’ allo stesso centro viene fischiato un

contatto lievissimo (4 fallo) che obbliga Dalmonte a inserire Tamani. Renzi ne approfitta subito (45- 49), ma questa volta è Moffa a fare esplodere la folta rappresentanza biancorossa con due scud da lontanissimo: 48-59 al 28’.

Subito dopo l’imolese Solaroli si becca un antisportivo e la conseguente espulsione e Chessari, ispiratissimo, riporta i suoi a +12. La spallata decisiva la danno subito Moffa e Gatto e stavolta Ferrara non risponde più, finendo anche sotto di 24 (62-86).

Le gare (sesta giornata): Loreto-Ravenna 81-65, Virtus Imola – Luiss Roma 78-100, Caserta-Chiusi 77-71, Quarrata-San Severo 75-77, Virtus Roma-Jesi 78-72, Livorno-Faenza 87-75, Latina-Sant’Antimo 73-57, Ferrara-Up Andrea Costa 73-93, Nocera-Fabriano 78-64.

La classifica: Caserta 12, Faenza, Latina, Virtus Roma e Livorno 10, Luiss Roma e San Severo 8, Ferrara, Up Andrea Costa Imola 6, Chiusi, Jesi e Ravenna 4, Virtus Imola, Casoria, Fabriano, Piombino, Loreto, Quarrata e Nocera 2.