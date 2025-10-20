Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. L’Andrea Costa mette la terza. Sanguinetti spinge sull’acceleratore

L’Andrea Costa mette la terza. Sanguinetti spinge sull’acceleratore

Basket B Nazionale Tre vittorie di fila in campionato dopo una partenza a rilento: ora la classifica sorride

di FEDERICO BOSCHI
20 ottobre 2025
Il match fra l’Adamant Ferrara e l’Up Andrea Costa (. foto Businesspress

Il match fra l’Adamant Ferrara e l’Up Andrea Costa (. foto Businesspress

XWhatsAppPrint

73

ANDREA COSTA

93

ADAMANT : Motta ne, Dioli 2, Bellini 10, Sackey 2, Renzi 18, Pellicano 5, Santiago 17, Tio Tiagande, Solaroli 5, Marchini 12, Casagrande, Caiazza 2. All. Benedetto.

UP ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 12, Chessari 15, Tamani 3, Moffa 16, Filippini ne, Gozo 5, Raucci 5, Sanguinetti 23, Gatto 11, Thioune. 3 All. Dalmonte.

Arbitri: Vita e Guercio di Ancona, Scaramellini di Fano.

Note: parziali 13-19, 31-44, 55-67. Tiri da 3: Ferrara 10/32, Imola 11/24, Tiri da 2: Ferrara 13/32, Imola 22/40. Tiri liberi: Ferrara 17/19, Imola 16/22. Rimbalzi: Ferrara 41, Imola 37. Spettatori: 1-700. Espulso Solaroli per somma di tecnici.

L’Andrea Costa indossa il vestito migliore, coglie la prima vittoria della stagione in trasferta e lo fa con il piglio della grande squadra. Difesa durissima (la seconda de girone), cinque uomini in doppia cifra, nove uomini a referto sui nove utilizzati e un Sanguinetti semplicemente sublime. Il tutto al cospetto di un’Adamant Ferrara che avrebbe voluto dedicare il primo successo interno alla memoria del ds Andrea Pulidori, scomparso in settimana, e che invece viene travolta e raggiunta proprio dall’Up.

Quintetto inedito per coach Dalmonte, che sostituisce l’infortunato Zedda con Gozo, al debutto stagionale, mentre Benedetto risponde con Pellicano, Santiago, Solaroli, Tio Tiagande e Renzi. Il muro difensivo eretto dall’Up, fa sbandare subito i padroni di casa e sui canestri di Kupstas e dello stesso Gozo, da tre, arriva un mortifero 11-0 con l’Adamant costretta a al time-out. Pellicano e Renzi, dai 6.75, riducono il gap, ma Gatto e Sanguinetti non concedono l’aggancio.

In avvio di secondo quarto l’ex Chessari rimette il divario in doppia cifra (20-31 al 14’), ma è capitan Sanguinetti a salire in cattedra con tre siluri dei suoi che valgono il massimo vantaggio Up (24-40).

Dall’altra parte Bellini sfugge alla morsa biancorossa e rende il divario un po’ meno pesante.

Ferrara esce con veemenza dagli spogliatoi (7-0 di Santiago e Solaroli) e un doppio tecnico di

Solaroli e Thioune accende ulteriormente il match, e al 25’ allo stesso centro viene fischiato un

contatto lievissimo (4 fallo) che obbliga Dalmonte a inserire Tamani. Renzi ne approfitta subito (45- 49), ma questa volta è Moffa a fare esplodere la folta rappresentanza biancorossa con due scud da lontanissimo: 48-59 al 28’.

Subito dopo l’imolese Solaroli si becca un antisportivo e la conseguente espulsione e Chessari, ispiratissimo, riporta i suoi a +12. La spallata decisiva la danno subito Moffa e Gatto e stavolta Ferrara non risponde più, finendo anche sotto di 24 (62-86).

Le gare (sesta giornata): Loreto-Ravenna 81-65, Virtus Imola – Luiss Roma 78-100, Caserta-Chiusi 77-71, Quarrata-San Severo 75-77, Virtus Roma-Jesi 78-72, Livorno-Faenza 87-75, Latina-Sant’Antimo 73-57, Ferrara-Up Andrea Costa 73-93, Nocera-Fabriano 78-64.

La classifica: Caserta 12, Faenza, Latina, Virtus Roma e Livorno 10, Luiss Roma e San Severo 8, Ferrara, Up Andrea Costa Imola 6, Chiusi, Jesi e Ravenna 4, Virtus Imola, Casoria, Fabriano, Piombino, Loreto, Quarrata e Nocera 2.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su