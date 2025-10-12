L’Andrea Costa si prende il derby di forza. Virtus altalenante e con una difesa ballerina

ANDREA COSTA

86

VIRTUS

54

UP ANDREA COSTA : Kupstas 19, Chessari 6, Tamani 8, Moffa 5, Filippini, Raucci 5, Sanguinetti 16, Gatto 12, Thioune 6, Zedda 9. All. Dalmonte.

VIRTUS : Baldi 13, Mazzoni 2, Errede 7, Kucan 12, Melchiorri 8, Metsla 1, Cosma ne, Sanviti, Pollini 7, Boev 4. All. Galetti.

Arbitri: Martellosio, Di Luzio e La Grotta.

Note: parziali 19-11; 40-34; 66-42. Tiri da due: 22/38; 10/31. Tiri da tre: 11/21; 7/21. Tiri liberi: 9/15; 13/19. Rimbalzi: 38; 30.

L’Andrea Costa centra la sua prima vittoria stagionale superando nettamente una Virtus che ha retto per metà gara prima di cedere dopo un derby quanto mai infuocato. Sugli spalti, colmi della passione delle tifoserie, ma anche sul campo con la diatriba tra i due allenatori Dalmonte e Galetti, entrambi spediti negli spogliatoi all’inizio del secondo quarto: episodio che ha portato alla decisione del sindaco Marco Panieri di lasciare il palasport ("C’è amarezza nel vedere questa situazione, chi allena dovrebbe dare l’esempio, lo sport prima di tutto è rispetto degli avversari, a maggiore ragione in campo. Non è un bel esempio che diamo ai tifosi e soprattutto ai più giovani. Dopo una lunga giornata intensa ho preferito rientrare a casa" le sue parole). La gara parte con il 4-3 biancorosso dopo 2’, prima che il match venga fermato una decina di minuti per i soccorsi a un tifoso biancorosso in tribuna. La ripresa fa meglio all’Up che costringe la Virtus a un paio di perse e scappa sul 10-3 al 4’ e sfrutta la presenza viva sotto canestro di Thioune che scrive il 16-7 al 7’. Galetti ci parla su e butta nella mischia Pollini, Kupstas allunga sul 19-7 ma le rotazioni fanno calare la vitalità offensiva dell’Andrea Costa. La Virtus sale di falli (4) in un amen in avvio di secondo quarto, quindi un tecnico a Kupstas comincia ad accendere gli animi che si infiammano ancora di più con il duro battibecco verbale tra Dalmonte e Galetti al 12’ che porta alla doppia espulsione dei due allenatori.

In tutto questo l’Up prova a fare qualcosa di meglio vicino al ferro e Gatto allunga sul 32-15, con la Virtus (un tecnico arriva anche al vice Zarifi) aggrappata a Baldi. Il play giallonero tiene a galla i suoi e Kucan accorcia sotto la doppia cifra (38-31), approfittando della confusione biancorossa (e qualche errore di troppo ai liberi), così sulla sirena la tripla di Pollini riapre la gara.

Al rientro dagli spogliatoi è il momento di Kupstas con 11 punti e tre triple che danno il là al riallungo Up e il 52-37 al 24’.

La Virtus non trova rimedio, l’attacco si schianta sulla difesa biancorossa e dall’altra parte Kupstas continua a silurare allargando il gap oltre i venti di scarto sul 61-40 al 27’, quasi a mettere il sigillo sul derby che nell’ultimo quarto non regala sussulti, se non la gioia che accompagna la prima vittoria Up.

Da registrare anche qualche disordine tra le due tifoserie prima dell’inizio della partita.