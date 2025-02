L’Andrea Costa si rafforza: c’è Raucci. Restelli ai saluti dopo l’ultima gara

Questa sera il recupero della sfida con Desio, poi spazio al mercato. Che ha già preso il via in casa Andrea Costa con l’annuncio dell’arrivo di Davide Raucci (foto) e gli imminenti saluti a Marco Restelli (diretto a Treviglio) che questa sera giocherà la sua ultima partita in biancorosso. Giorni frenetici per l’Andrea Costa che questa sera alle 20:30 al PalaBigi di Reggio Emilia (arbitri Spessot e De Rico) affronterà una Desio forte dell’arrivo del nuovo allenatore, l’imolese Marco Regazzi.

Tornando alle questioni biancorosse, l’ala classe 1990 Raucci (che giusto ieri aveva rescisso con Fabriano, dove viaggiava a 8,7 punti di media) non sarà della sfida (deve smaltire un problemino fisico) nella quale l’Up cerca una conferma dopo la sofferta vittoria di Ragusa che ha riportato un po’ di sorriso.

"Ne avevamo bisogno, pur non essendo guariti del tutto perché abbiamo rischiato troppo, ma resta una vittoria che ci aiuta ad affrontare le prossime partite con una spinta in più e un umore diverso da quello degli ultimi tempi, che onestamente non ci meritavamo perché i ragazzi lavorano e si sbattono da sempre – afferma il coach Matteo Angori –. Abbiamo poco tempo per ricaricare le pile ma sappiamo di doverci far trovare maggiormente pronti a questa sfida che, vincendola, ci darebbe più tranquillità in classifica sulla zona calda". L’arrivo del neo coach Regazzi (di nuovo in panchina 14 mesi dopo l’esonero dalla Virtus) darà aria nuova a Desio.

"Il cambio di allenatore potrà dare una scossa emotiva alla squadra e a tutti i giocatori. Come contro Ragusa, massimo rispetto per gli avversari ma in questo momento ci stiamo concentrando su noi stessi per tornare a produrre sia in attacco che in difesa quello che avevamo fatto bene fino a poco tempo fa". Quanto al mercato, i prossimi giorni faranno luce su quel che accadrà in casa biancorossa, dove alla fine non pare concretizzarsi l’esodo di massa emerso delle voci dei giorni scorsi. Per il passaggio di Restelli a Treviglio manca solo l’ufficialità mentre sembra allontanarsi l’addio di Toniato.

La classifica: Legnano 42; Treviglio 40; San Vendemiano 36; Capo d’Orlando, Faenza 32; Omegna 30; Monferrato, Mestre, Fidenza 28; Agrigento 26; Up Andrea Costa Imola, Vicenza 24; Neupharma Virtus Imola, Lumezzane 22; Desio, Bakery Piacenza 18; Crema 14; Saronno, Fiorenzuola Bees 12; Virtus Ragusa 10.