L’Andrea Costa va alla ricerca della serenità: "Ora serve più incisività per uscire dal tunnel"

Cinque stop di fila e un tunnel in cui l’Andrea Costa è dentro da ormai troppo tempo e dal quale non si vede la via di uscita. Neppure contro Monferrato è arrivata la vittoria che poteva ridare ossigeno alla classifica e soprattutto al campionato di una squadra in preda a una conclamata mancanza di serenità, tradotta sul campo in fin troppo evidenti lacune al tiro (1/17 da tre fino a quando la partita era in ballo), nella solita debolezza ai liberi (questa volta 6 gettati al vento) e nell’incapacità di riuscire a prendersi l’inerzia della partita in mano. E questo non soltanto nel finale.

"Come volume di gioco abbiamo fatto una buona gara, abbia preso rimbalzi, abbiamo corso più del solito – dice il tecnico Federico Vecchi –. Siamo stati deficitari nella concretezza, sia al tiro che per qualche passaggio o palla persa quando si è trattato di finalizzare. Il punto è diventare più incisivi e concreti, ci manca l’incisività dell’ultima azione. Senza contare che bisogna partire subito pronti e con l’energia giusta, non addormentati come abbiamo fatto. La serenità? C’è certamente un problema legato alla fiducia, e nei momenti in cui si perde, più si tende a sbagliare. C’è un mix di cose: un po’ di serenità, convinzione e durezza mentale in più che servono".

Alla sconfitta si è aggiunta anche la contestazione della tifoseria. Sempre per restare in tema di mancanza di serenità. "È vero che giochiamo male e non vinciamo le partite, ma in una situazione di difficoltà se ci diamo una mano tutti è più facile uscirne. Il tifoso giustamente tifa, ma da allenatore credo che questo clima non aiuti".

In tutto questo, ora l’Up ha davanti a sé due settimane di tempo (pausa per la Coppa) prima di arrivare al derby di domenica 23 (con l’Andrea Costa padrona di casa). "La partita giusta perché ha le sue motivazioni. Per noi dovrà essere come una finale e dovremo giocarla con il gusto di giocare una finale".

Prende il via la prevendita dei biglietti, aperta nello show-room della Silflex (via Musconi). Si comincia oggi dalle 18-19, domani dalle 19.15-20.15 e giovedì 17.30-19.