L’anticipo. Stasera si gioca. Cantù-Cividale: sfida playoff

Si gioca stasera la sfida fra Cantù e Cividale, anticipata per via delle convocazioni di Grant Basile (Acqua San Bernardo) e Francesco Ferrari (Ueb Gesteco) nella Nazionale azzurra di Pozzecco, chiamata ad onorare le ultime due partite di qualificazione agli Europei (col pass già conquistato). Ma le convocazioni hanno cambiato i piani. Ad ogni modo, quella di stasera è una partita alla quale Forlì guarda con attenzione visto che Pesaro ha i suoi stessi punti e Cividale è a +4. Le nazionali hanno impatto anche sull’Unieuro visto che Pesaro-Forlì, inizialmente in programma il 23 febbraio, è stata spostata al 15 marzo per la convocazione di Perkovic nella Nazionale croata.