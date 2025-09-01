L’appuntamento di domenica prossima alla LumoSquare. Verso il Memorial Bertolazzi: le disposizioni per il ritiro del biglietto omaggio per gli abbonati

In vista del Memorial Matteo Bertolazzi la società comunica che, in occasione di questa quarta edizione in programma domenica 7 settembre alle ore 20 alla Lumosquare fra Estra Pistoia e Rinascita Basket Rimini, l’ingresso sarà gratuito per tutti coloro che avranno sottoscritto l’abbonamento per la stagione 2025-2026 entro domenica 7 alle ore 12.30. Per chi si abbonerà durante questa settimana al botteghino, il biglietto omaggio verrà consegnato contestualmente all’acquisto dell’abbonamento presso la biglietteria provvisoria allestita all’interno della concessionaria di Toyota Stilauto (via Montessori 19 ma ingresso dal lato di via Fermi, 300 metri dopo la Lumosquare direzione Est).

Per tutti coloro che si sono già abbonati, e chi lo farà durante la settimana online, il ritiro del tagliando omaggio dovrà avvenire obbligatoriamente: da lunedì a venerdì sempre presso la concessionaria di Toyota Stilauto in orario 17.30-19.30, sabato 6 e domenica 7 settembre 10.30-12.30 alla biglietteria situata all’ingresso della tribuna centrale della Lumosquare. Dalle 18 all’inizio della gara, invece, si potranno acquistare soltanto i tagliandi per assistere all’amichevole.

Intanto il Questore di Pistoia, avendo valutato i profili di rischio per l’incontro in programma, ha espresso la volontà di incontrare le due società sportive per comprendere la fattibilità di alcune misure organizzative e la partita potrebbe rappresentare il primo esempio di applicazione del nuovo protocollo sugli eventi sportivi e ordine pubblico.