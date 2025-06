L’appuntamento. Torna il Memorial per Gianluca Melani

Torna sabato 14 giugno l’atteso Memorial Gianluca Melani, prestigioso appuntamento di pallacanestro giovanile e importante occasione per ricordare il talentuoso cestista della Pallacanestro Agliana 2000 scomparso prematuramente per un tragico incidente. Quest’anno sarà la 17a edizione del torneo e protagonista sarà la categoria Aquilotti Small (i ragazzi nati negli anni 2015 e 2016). A sfidarsi, i padroni di casa nonché organizzatori della competizione, della Pallacanestro Agliana 2000 del presidente Simone Caramelli, la Cestistica Pescia, il Dany Basket Quarrata e la Pallacanestro Prato Dragons. Questo è il programma della manifestazione, a ingresso gratuito e aperta a tutti, addetti ai lavori, tifosi e semplici curiosi, che si svolgerà al Pala Capitini di Agliana: alle 9.30 si affronteranno Agliana e Pescia; un’ora più tardi, un interessante open format dal titolo Intelligenza emotiva e sport: il ruolo fondamentale dei genitori, con l’intervento della dottoressa Chiara Pagliai. Data l’importanza della materia trattata, la società si augura la massiccia presenza di genitori e familiari del proprio settore giovanile, oltre a coloro che fossero interessati all’argomento. Alle 11.30 toccherà nuovamente al campo parlare: si sfideranno, infatti, Prato e Quarrata. Dopo la pausa-pranzo, si ricomincerà alle 15 con la finale per il terzo posto tra le squadre uscite perdenti dalle semifinali; dalle 16.30, la finale fra le vincitrici dei confronti della mattina. Nell’intervallo tra le due finali, vi sarà l’esibizione dei ragazzi e delle ragazze dell’associazione Gianluca Melani, che si impegneranno in attività sportive e non solo, dimostrando la bontà del grande lavoro portato avanti da tanti anni con innumerevoli iniziative sociali e culturali.

Gianluca Barni