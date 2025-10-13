Larcianese, un punto d’oro. Il Real non sfonda il muro

LARCIANESE0REAL CERRETESE0

LARCIANESE: Della Pina, Porciani, Martinelli (27’ st Ndiaye), Marianelli, Salerno, Belluomini, Crecchi, Minardi (34’ st Niccolai), Falorni (26’ pt Lucaccini), Rosselli (21’ st Iannello), Ba. A disp. Gorini, Covino, Bolognini, Fiore, Tocchini. All. Cerasa.

REAL CERRETESE: Battini, Orsucci, Bargellini (38’ st Cappelli), Pievani (23’ st Volpi), Romiti, Mordagà, Melani, Gargiulo, Ferrara (23’ su Mallardo), Bouhafa, Sogli. A disp. Cirillo, Tramacere, Del Porto, Lapi. All. Petroni.

Arbitro: Alfieri di Nola.

Note: espulsi al 21’ Salerno e al 25’ st Ba entrambi per doppia ammonizione.

La Larcianese conquista un punto che vale oro. Nonostante la doppia inferiorità numerica la squadra viola è stata capace di imbrigliare il gioco del Real Cerretese, che non si è mai resa pericolosa, nemmeno nei minuti finali quando ha tentato l’arrembaggio.

La cronaca. In un pomeriggio caldo, dopo una ventina di minuti di studio, è stato espulso il centrocampista Salerno. Doppio giallo subito in pochi minuti e Larcianese è ridotta in dieci. Nel tentativo di accudire il colpo, il tecnico Cerasa toglie la punta Falorni, inserendo il centrocampista Lucaccini. Una gara che si mette subito in salita per i padroni di casa. La situazione è poi peggiorata, quando al venticinquesimo minuto della ripesa è stata espulso anche l’attaccante Ba (nella foto), sempre per doppia ammonizione.

In nove contro undici era prevedibile che la Larcianese potesse subire la rete della sconfitta. Alla fine della gara mancano ancora venti minuti, più cinque di recupero. La squadra si chiude in difesa e colpo su colpo, con attenzione e precisione, ribatte tutte le trame offensive degli ospiti, apparsi in questa partita poco lucidi. Al triplice fischio grande soddisfazione nell’ambiente viola, consapevole di avere fatto una mezza impresa.

Massimo Mancini