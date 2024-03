L’Atletico Borgo vola. Navile tre vittorie di fila. Bene l’Antal Pallavicini

Tante palpitazioni in Divisione Regionale 2 per il big match al vertice del girone C che ha visto l’Antal Pallavicini superare la regina Formigine 71-66 (24 punti del giovanissimo Andrea Morara), ribaltando così di una sola lunghezza il 71-67 col quale i modenesi di erano imposti all’andata: ora i bolognesi sono a meno due dalla vetta del raggruppamento.

Nell’accesa bagarre per il terzo posto è un momento propizio per l’Atletico Borgo, che piega i Massacramento Kings 66-49 (Federico Gelsomini 14; Ghiacci 26) e allunga a 7 vittorie la striscia positiva.

Va, infine, agli Hornets il derby contro Zola Predosa, vinto 71-61 (Maldini 19; Franchini 24). Nel girone D è ancora da prolungare l’attesa per la super sfida fra le prime due della classe: Peperoncino-Vis Ferrara è stata infatti ri-calendarizzata (18 aprile ore 21,20: i fratelli Brochetto devono difendere il +3 dell’andata per ipotecare il primo posto definitivo).

Dietro sale al quarto posto l’Horizon, che ha vita facile nel derby contro il fanalino Pgs Corticella 77-53 (Simone Varotto 26; Simoni 15) e agguanta Gallo, bene 66-49 contro i Diablos Sant’Agata (Fratelli 15), sul terzo gradino (sabato 16 il big match Horizon-Gallo, coi bolognesi che devono recuperare il -5 dell’andata). Nel girone E è il Navile a strappare 2 punti importantissimi per la leadership: 59-69 ai lanciatissimi sanlazzaresi di 40068 Pizza & More (Lucarini 22; Rossi 19) e terza vittoria consecutiva che vale il primato a +4 sull’inseguitrice Pgs Ima, ko contro Cmb Arcoveggio 61-76 (Baldazzi 13; Youbi 15).

A metà classifica soffia il vento sulle vele delle parigrado Virtus Castenaso, 81-72 contro San Mamolo 2000 e quarta vittoria consecutiva (Quarantotto 15; Valenti e Palad 14), ed Sb Ozzano, 53-56 nel posticipo contro l’altra San Mamolo.

Passo falso infine dell’Ellepi-Stars, 69-56 a Pianoro (Lionetti 19; Raffaelli 13).

Giacomo Gelati