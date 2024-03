L’attacco è il segreto della Rinascita. Media di 81 punti nella fase a orologio

Ci sarà anche Alessandro Simioni, in RivieraBanca Rimini-Elachem Vigevano di domenica prossima. Il lungo, espulso dopo il fallo su Hickey di domenica scorsa, è stato squalificato per una giornata, ma la pena è stata commutata in un’ammenda già pagata dalla società. Curiosa la gestione del caso sul campo, con l’azione che, in un primo momento, era stata sanzionata solo con l’antisportivo. Poi, dopo un consulto tra gli arbitri, la decisione di espellere Simioni. Con Vigevano il centro ci sarà e questo aiuterà Rbr ad affrontare una sfida tutt’altro che banale contro una squadra in forma. I biancorossi crescono di settimana in settimana e stanno trovando la loro anima tecnica più profonda, la vera vocazione. Al di là di una difesa che indubbiamente ha fatto dei passi avanti rispetto all’inizio (anche se con Rieti e Cantù sono stati subiti 88 punti di media), è l’attacco che sta accompagnando Rbr spesso e volentieri sopra quota 80.

È un tornare alle idee estive, a quelle "mani buone" di cui questa squadra è piena. Tecnica più che atletismo, capacità balistica più di uno contro uno di gambe. Adesso l’attacco c’è alla grande e la squadra piò vincere anche quando ne prende più di 80, come con Cantù. Tutti sono in fiducia e la panchina produce sempre qualcosa di molto sostanzioso, ad esempio un Tomassini da 14 e un Grande da 12 nell’ultima partita. Rimini ha il terzo attacco della fase a orologio (dunque su 24 squadre) con 81 punti segnati di media, ha la terza percentuale da due punti (57%) e rimane invece con grossi margini di miglioramento nella precisione dall’arco (33%, 12°). Piace la capacità di sfruttare i tiri liberi, imbucati meglio di chiunque altro in questo orologio con l’87%. Importante, cruciale per le sorti delle partite, il dato che posiziona RivieraBanca al quinto posto per rimbalzi di media (39.3). Più possessi, più possibilità di mettere punti a referto. Per la partita di domenica con Vigevano (Flaminio, ore 18), i biglietti sono acquistabili in sede (9-12.30) o alle tabaccherie Pruccoli e Millennium oltre che online. La biglietteria domenica aprirà alle 16.

Loriano Zannoni