L’Attila inizia in trasferta: "Valdiceppo, campo tosto"

"Valdiceppo è un campo complicato e giocheremo contro una compagine aggressiva. Quanto a noi siamo, una squadra rinnovata e potenzialmente possiamo fare bene e qualificarci ai playoff". Così Piero Coen, allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, si esprime in vista della prima giornata del campionato di serie B Interregionale, che si disputerà domani alle 18 nel palasport Ponte San Giovanni di Perugia contro Valdiceppo. "C’è tanta curiosità su cosa potremo fare in questa annata, perché sono rimasti solo tre giocatori rispetto alla scorsa stagione, mentre gli altri sono tutti nuovi – aggiunge il tecnico dei portorecanatesi –. Purtroppo il nostro pre-campionato è stato difficile malgrado i grandi sforzi della società e ci siamo allenati spesso solo con nove giocatori, quindi dobbiamo conoscerci meglio come formazione e lavorare tanto. Ci sono poi diverse squadre nuove nel girone che non conosco e bisognerà capire il loro valore". L’attenzione di coach Coen è ora sulla trasferta di domani: "Andremo in un campo piccolo e rumoroso che può condizionare, ma lo sappiamo. Anche Valdiceppo è un team rinnovato come organico, però ha sempre Meschini che è un grande realizzatore e un nuovo lungo molto valido".