L’Attila sfida il Forlimpopoli: "È alto il tasso di difficoltà"

"Sarà la prima partita con un coefficiente di difficoltà alto e sono curioso di vedere cosa faremo. Affronteremo una squadra ben attrezzata dal punto di vista fisico e tecnico, che ha giocatori d’esperienza". Così Piero Coen (foto), allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, carica i giocatori in vista del match che si disputerà oggi alle 21 nel palas Medi contro Baskers Forlimpopoli, per la quarta giornata del campionato di serie B Interregionale. Dopo la vittoria in trasferta con Amatori Pescara per 61-78, i portorecanatesi sono primi in classifica a 6 punti, a pari merito con Virtus Civitanova e Recanati. "Forlimpopoli – osserva Coen – è una squadra neopromossa che l’anno scorso non ha perso mai una partita. Insomma, è un test attendibile che dobbiamo superare. Loro hanno grandi potenzialità atletiche e offensive, soprattutto con gli esterni ma anche con i lunghi che si prendono la responsabilità dei tre punti".

L’allenatore del team portorecanatese si dice comunque fiducioso: "Ci siamo allenati bene in settimana e sono contento del lavoro svolto. Sarà la partita della difesa, perché – spiega Coen – dovremo essere pronti in quella fase per poi essere efficaci e produttivi a livello offensivo".