LE ALTRE GARE. Roseto a Ravenna. Ruvo va a Caserta

Nell’ottavo e ultimo turno infrasettimanale Luiss Roma e Crifo Wines Ruvo di Puglia sono le due squadre da seguire. Capitolini e pugliesi riprendono la loro corsa con due partite dal coefficiente di difficoltà non trascurabile: i Talos dovranno provare asbancare il PalaPiccolo di Caserta, mentre la Luiss se la vedrà con San Severo in uno dei tre posticipi del giovedì. Gli altri due vedranno la capolista Roseto di scena a Ravenna e il derby campano fra Salerno e Sant’Antimo. La lotta salvezza vivrà un capitolo fondamentale anche con la sfida del PalaTenda fra Piombino e Rieti, con Cassino spettatrice interessata che proverà afar punti con Fabriano. Impegni sulla carta agevoli per le diretteconcorrenti della Fabo Herons a un posto fra le prime sei classificate: Jesi giocherà a Latina, mentre la Virtus Roma ospiterà Chieti.