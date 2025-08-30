Le amichevoli. Oggi in campo le due termali e il Dany Quarrata

È un sabato carico di impegni per le nostre tre squadre di Serie B Nazionale. In campo le due termali e il Dany Quarrata per nuove verifiche in questa lunga pre-season. La prima a scendere in campo (ore 17.30) è la Fabo, impegnata al PalaFontevivo di San Miniato contro l’Etrusca. Intanto è stata fissata la data della presentazione ufficiale degli Herons: mercoledì 10 settembre dalle ore 19 al Gran Caffè Gambrinus. La serata avrà una madrina d’eccezione, che presenterà l’evento: direttamente da 90° Minuto su Raidue, Barbara Pedrotti.

Mezz’ora più tardi rispetto alla Fabo palla a due per la La T Tecnica Gema, di scena al palasport di Zola Predosa contro la Fortitudo Bologna. In casa rossoblù tiene banco il tema mercato, con l’arrivo di Jackson sempre più vicino. Sulla questione dell’idoneità sportiva di Peroni, il giocatore lunedì a Milano sosterrà esami specifici per capire bene che margini ci sono per un suo ritorno all’attività. Fissata anche qui la data della presentazione ufficiale: si terrà martedì 2 settembre dalle 21 al playground dell’Oratorio Murialdo.

Infine alle 18.30 amichevole anche per il Consorzio Leonardo Quarata. I mobilieri ospiteranno al PalaMelo Spezia.