Le buone notizie. Svethia Recanati, importante il recupero di Gurini

La Svethia Recanati ha concesso il bis a Canosa dopo la vittoria casalinga contro Senigallia che ha aperto il campionato di basket di serie B. I leopardiani hanno vinto 68-79 a Canosa e domenica riceveranno Termoli. "Abbiamo affrontato – osserva coach Marco Schiavi – un avversario che per lunghi tratti ci ha messo in difficoltà per le buone percentuali al tiro e per le tante penetrazioni che ci hanno dato fastidio". In generale Recanati ha fatto una buona gara sul piano difensivo. "Però la prima parte è stata condizionata da tanti errori gratuiti e da troppi palloni persi, ma nell’ultimo quarto i ragazzi sono stati bravi a scavare quel gap difeso poi con lucidità". Da segnalare anche il recupero di Gurini. "È stato senza alcun dubbio importante, adesso aspettiamo anche di potere contare su Urbutis, ma nel frattempo dobbiamo continuare a crescere ed essere più continui per tutti i 40 minuti". E adesso si incominciano a gettare le basi per la gara interna di domenica contro Termoli.